Fundación Una Voz por la Infancia pide a autoridades establecer medidas sobre el matrimonio infantil

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA. La Fundación Una Voz por la Infancia pidió este jueves a las autoridades competentes hacer conciencia y establecer un régimen de consecuencias sobre el matrimonio infantil, el cual afecta a tantas niñas y adolescentes del país.

La fundación indicó que una de las medidas necesarias para proteger a las niñas y adolescentes de este abuso disfrazado de matrimonio es llevar a la cárcel a todo aquel que esté involucrado en este tipo de “crimen tan atroz” y perjudicial para todo el Estado.

En un comunicado, la fundación resalta que la Constitución dominicana del año 2010 prohibió el matrimonio de menores y en su artículo 55, ordinales 3° y 5° describe claramente que el matrimonio solamente es posible entre un hombre y una mujer libres de impedimento matrimonial.

Continúa diciendo que permitir que una persona menor de edad viva en concubinato con un adulto, sin importar la edad de este, atenta contra la protección de la que deben ser objeto nuestras niñas y adolescentes, ya que el artículo 56.1 de nuestra Constitución declara el más alto interés nacional en la erradicación de “todo tipo de maltrato o violencia contra las personas menores de edad”.

La fundación precisó también que los derechos de una niña se violan en el momento en que la casan. Termina su escolarización. Comienza la maternidad. Las oportunidades se evaporan. Las puertas del futuro se cierran de golpe. En ocasiones es regalada. En ocasiones se comercia con ella a cambio de algo de valor. En ocasiones es una carga que se alivia en otra persona. (Estado de la Población Mundial 2020, UNICEF)

No actuar contra los adultos que permitan por acción u omisión que una niña o adolescente se una en relación marital es no cumplir con la función esencial del Estado, que es la protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto de su dignidad y muy en particular el interés superior del niño.

Sobre la fundación

La Fundación Una Voz por la Infancia, Inc., es una institución sin fines de lucro cuya misión es proteger, promover y defender los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, conforme a la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.