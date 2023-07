Fundación sinfonía transmitirá en vivo concierto Orquesta Juvenil del Carnegie Hall de NY02

El afamado Habib Azar director habitual de la aseria Metropolitan Opera Live in HD, Live from Lincoln Center y The All Star Orchestra será el responsable de la transmisión

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Fundación Sinfonía transmitirá en vivo Livestream el concierto de la Orquesta Juvenil del Carnegie Hall de Nueva York NY02 desde la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional «Eduardo Brito», este lunes, 17 de julio a la 8:30 p.m. a través del canal de YouTube de Sinfonía.

Los amantes de la buena música podrán disfrutar del despliegue de talento y juventud de estos 80 jóvenes músicos norteamericanos de NY02, que estarán dirigidos por el maestro Joseph Young y con la excelente violinista Jennifer Koh como solista invitada.

Esta transmisión, un regalo del prestigioso Carnegie Hall al pueblo dominicano, será de una calidad impecable, ya que para la misma viajará a nuestro país Habib Azar, uno de los principales directores y productores de artes escénicas multicámara de la actualidad, ganador de siete premios Emmy, así lo informaron mediante una nota de prensa.

Agregaron que, Habib Azar filma regularmente a los mejores artistas musicales del mundo y es director habitual de la serie Metropolitan Opera Live in HD, Live from Lincoln Center y The All Star Orchestra y dirige regularmente webcasts desde Carnegie Hall para Medici.TV. Junto a él trabajan Matthew Williams, Director Tecnología y Medios Educativos de Carnegie Hall y la productora audiovisual local Base Camp Studio.

Luego, para que este gran concierto, que incluirá en programación piezas norteamericanas y dominicanas, alcance una audiencia mundial Carnegie Hall transmitirá el concierto en sus canales de YouTube y en Facebook, así como en canal líder de música clásica del mundo, Medici.tv.

Más sobre la Orquesta NY02

La misma está compuesta por destacados jóvenes instrumentistas estadounidenses forman NYO2, un programa de orquesta gratuito que se reúne junto con la Orquesta Juvenil Nacional de los Estados Unidos de América (NYO-USA) y NYO Jazz cada verano para brindar oportunidades de capacitación intensiva y actuación. Los músicos participantes, que comprenden las edades de 14 a 17 años, tienen la oportunidad de trabajar en estrecha colaboración con los mejores músicos de orquestas y conservatorios estadounidenses durante una residencia en el Purchase College de la Universidad Estatal de Nueva York. En el verano de 2023, Joseph Young dirige el conjunto en la República Dominicana con la solista invitada Jennifer Koh

Sobre Fundación Sinfonía Inc.

Fue fundada en 1986 por Pedro Rodríguez Villacañas y Margarita Copello de Rodríguez con el propósito de rescatar la Orquesta Sinfónica Nacional de la República Dominicana. Hoy en día, el Consejo de Directores de Sinfonía, encabezado por Margarita Miranda de Mitrov y Marisol Rodríguez Copello, con el apoyo del Ministerio de Cultura y el generoso patrocinio financiero de las más importantes empresas, embajadas e instituciones de la República Dominicana, continúa su larga tradición de conciertos clásicos del más alto nivel con reconocidos solistas, directores y artistas internacionales, junto a los más distinguidos artistas clásicos nacionales y miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional

Para lograr otro de sus principales objetivos, la Fundación Sinfonía también apoya programas educativos orientados a jóvenes artistas dominicanos. A lo largo de los años, la institución ha organizado innumerables clases magistrales, así como talleres y residencias para aspirantes a músicos y cantantes líricos, ha premiado a instrumentistas y directores con múltiples becas, más recientemente las becas OAcademy. En 2022 se llevó a cabo la primera edición del Propiano, un concurso que tiene como objetivo incentivar el estudio y la práctica de este instrumento musical.

