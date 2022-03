Fundación LASO realiza 2da. entrega de Mujer 5.0 motivando a la superación sin rendirse

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Fundación LASO, entidad que dirige la comunicadora y productora de televisión Lorenny Solano, conmemoró la noche de este martes el Día Internacional de la Mujer con la realización de la segunda edición del panel titulado “Mujer 5.0”, en el que participaron valiosas féminas que se destacan por su valentía, su posición frente a la vida y su rol de liderazgo desde diversos sectores.

El evento contó con la participación de panelistas como la merenguera y diputada por la Fuerza del Pueblo, Juliana O’Neal; la ingeniera Francina Hungría; la directora general del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, Dhamelisse Then Vanderhorst y la teniente coronel piloto, María Tejada Quintana, primera mujer en comandar el Escuadrón de Combate de la Fuerza Aérea de República Dominicana.

Las cuatro expositoras compartieron con Lorenny Solano, experiencias, historias de vida, cómo han logrado llegar tan lejos en sus entornos laborales y discutieron sobre cómo han vencido obstáculos para alcanzar ser en el día de hoy, mujeres triunfadoras, con el objetivo de servir como ejemplo a otras.

De acuerdo con Juliana O’Neal, el Día Internacional de la Mujer debería celebrarse todos los días, porque sirve de motivación para que la mujer siga trabajando y ocupando posiciones de liderazgo desde las cuales pueda lograr cambios no solamente en su entorno, sino también en su vida.

“Es importante que veamos en nuestro interior, cuáles son nuestras fortalezas, debilidades y las oportunidades que podamos crear, porque soy de las que digo que las oportunidades se crean a base de mucha preparación, nunca es tarde para aprender ni para emprender y sobre todo vamos a sembrar en los demás”, dice la legisladora que ha sido sobreviviente de cáncer de mama en tres ocasiones.

En esa misma línea, Francina Hungría indicó que esta celebración ha adoptado distintos significados en su vida. Recordó su lucha siendo ingeniera a los 21 años de edad y no poder ocupar puestos de trabajos que tradicionalmente eran para hombres, además, de atravesar por un proceso en el que tuvo doble riesgo de marginación, como ser mujer y su discapacidad, por lo que sostiene que la lucha para lograr que la mujer sea respetada y valorada en su justa medida en la sociedad sigue estando muy vigente.

30

“Yo pienso que la lección es que más que sororidad es hacer encadenamiento productivo y así ampliamos nuestra capacidad de impactar, eso se da en todos los niveles, tal vez tu vecina tiene una destreza que tú no tienes, pero tú haces un dulce de batata buenísimo, pero la vecina tuya sabe cómo venderlo online, entonces yo creo que las mujeres debemos aprender a ver en los fuertes en nuestras debilidades”, destacó Francina, presidenta de la Fundación que lleva su nombre tras perder la visión producto de un atraco en el año 2012.

El 8 de marzo es una fecha de suma importancia para María Tejeda, pues en su discurso señaló que sirve recordar el empoderamiento que debe existir entre las mujeres, para seguir luchando por la equidad de género.

“A mí siempre me gusta decir a las mujeres y a todo el mundo que la preparación siempre debe ser la base de todo y qué nunca digas que no puedes ocupar esa posición porque no reúnes los requisitos para cumplir o desarrollar cualquier rol. Prepárense siempre y nunca permitan que la condición física, económica o social defina quienes serán en la vida”, expresó.

De su lado, el cardiólogo pediatra Dhamelisse Then Vanderhorst, detalló que aunque las mujeres han avanzado mucho en puestos de liderazgo, aún queda mucho por hacer, en virtud de que hay múltiples obstáculos y problemas que enfrentan las mujeres en el país y en el mundo.

“Todas vinimos a algo en particular y tenemos que saber a qué vinimos, segundo conoce tu salud e interiormente, hay siete números importantes que nosotras como mujeres debemos conocer para cuidarnos: presión arterial, mi índice de masa corporal, mis niveles de glicemia, mi colesterol total, mi HDL, mi LDL y mis triglicéridos, esos son siete números mujeres que ustedes deben de conocer sí o sí porque las enfermedades cardiovasculares son la causa número uno de muerte en el mundo”.

A través de LASO TV, El Nuevo Diario TV, Cachicha RD, Fundación LASO, RC Noticias, De Último Minuto, Vozz Media Network, RNN canal 27, Televida canal 41, Metrovisión canal 62, entre otras plataformas digitales, se transmitió de forma simultánea y diferida este evento que contó con una producción especial, que cuidó cada detalle para llevar un mensaje de superación y optimismo a la mujer dominicana.

La segunda versión del panel “Mujer 5.0”, fue producida por LASO Films del Grupo LASO, que dirige la joven emprendedora Solano con el apoyo de Beefeater, L’Occitane en Provence, Alianza Brands by Grabo Estilo, Lorenny Solano by Julia Ortega, JP Chenet, el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, entre otros.

Relacionado