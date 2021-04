Fundación LASO celebra Torneo de Baloncesto Infantil de Desarrollo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Como parte de su compromiso social de apoyar e impulsar la educación y el deporte en diferentes ámbitos, la Fundación LASO celebró de manera exitosa la primera edición del Torneo de Baloncesto Infantil de Desarrollo.

Una nota de prensa indica que la justa deportiva, dirigida a todas las edades, se realizó en el Club Iván Guzmán Klang, del barrio Bayona, en Herrera, donde compitieron equipos de ese sector y de Buenos Aires, de Herrera, Santo Domingo Oeste.

Respetando las medidas sanitarias establecidas por las autoridades, se llevó a cabo el torneo que reunió cerca de 50 participantes, con edades entre los 10 y 16 años, quienes se manifestaron felices y entusiastas con esta gran iniciativa que estuvo encabezada por Lorenny Solano, directora ejecutiva de Fundación LASO, quién es oriunda del sector.

Dentro de los equipos, se apreciaron varias chicas que también forman parte de los mismos, siendo Yeliandra Romero seleccionada al final de la jornada, como la Jugadora Más Valiosa.

Estos torneos se desarrollarán mensualmente en diferentes barrios de Herrera, que ha sido el municipio piloto para la ejecución del proyecto “Soñadores”, que próximamente lanzará la Fundación LASO.

Lorenny Solano, manifestó su emoción y agradecimiento por el apoyo recibido por los munícipes de esas localidades y dijo sentirse comprometida a seguir impulsando el deporte, el fomento al estudio a través de la lectura y la escritura y a seguir colaborando con los jóvenes que tienen sueños y desean alcanzarlos.

“Yo estoy sumamente comprometida con la gente que me vio crecer y desarrollarme, que cree en mí y que apuesta a que juntos podemos hacer mucho por nuestro país. No se imaginan lo feliz que me siento de poder aportar a mi gente, en mi barrio, donde como yo hay tantos soñadores que necesitan un impulso para alcanzar sus sueños”, manifestó Solano, en nota de prensa.

Estos proyectos deportivos se desarrollan bajo el programa Voluntario por Nuestro Sector, que dirige Demetrio Solano, hermano de Lorenny y opera dentro de Fundación LASO.