Fundación KJ Amigas realizará primer bazar pro-fondos para continuar donaciones 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Fundación KJ Amigas informó este jueves que realizará este próximo domingo 06 de diciembre realizará su primer bazar pro-fondos, el cual tiene como recolectar los fondos para hacer entrega de kit menstruales de fin de año, que como meta quiere alcanzar unas 150 mujeres de Manoguayabo y otras comunidades que pasan por estas precariedades.

El evento será efectuado de 9:00 am a 3:00 pm en las instalaciones de la Fundación Manos Unidas por Autismo, ubicada en la C/ Serafina Aquino de Tapia No. 15, sector de San Gerónimo, del Distrito Nacional.

KJ Amigas es una fundación compuesta por un grupo de mujeres jóvenes organizadas con su propuesta ´´Menstruación y Dignidad´´, proyecto que tiene como objetivo principal ayudar y sobre todo brindar acompañamiento educativo a niñas y mujeres en edad reproductiva para que puedan acceder a información sobre salud sexual y reproductiva.

Asimismo, obsequiar toallas sanitarias y otros artículos de higiene básica que necesitan cada mes “y así pasen un periodo menstrual con dignidad en tiempos de pandemia”.

Un comunicado de prensa india que KJ Amigas nace del deseo de un par de ´´amigas´’, una estudiante de psicología clínica y otra contadora pública de profesión, de querer tener un espacio íntimo y propio “que nos representara, desde el cual pudiéramos explotar nuestras ideas, deseos y metas de lograr un verdadero cambio en la sociedad en lo referente de cómo ve el mundo a la mujer”.

También, de ver cómo podían ayudar a las mujeres en estos tiempos de crisis, en los cuales ha incrementado la violencia de género, escasean los métodos anticonceptivos, limitaciones a nivel de los recursos económicos, las necesidades de salud sexual y reproductiva, así como su integridad personal van apartadas; Pues ahí nace la idea de un movimiento que trabaje las necesidades menstruales de las mujeres y niñas empobrecidas y vulnerables.

“Somos un grupo de mujeres que tenemos el compromiso de reapropiarnos de nuestros cuerpos y con todo el deseo de ´´RESOLVER´´ las brechas sociales a las cuales nos enfrentamos día a día las mujeres”, agrega el comunicado.

La joven organización ha beneficiado, según afirma, unas 173 mujeres con kit menstruales, dentro de los que se han entregado 153 en la comunidad de a Juan Guzmán de Manoguayabo y uno 20 en el barrio Capotillo.

“Niñas y mujeres en condición de pobreza viven la menstruación en medio de la pandemia sin recursos para conseguir por lo menos toallas sanitarias. Miseria, polvo y calles de tierra describen perfectamente la comunidad de Juan Guzmán en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, lugar que en la actualidad no disponen siquiera de postes de luz, desde esta realidad mujeres y niñas se enfrentan a la dureza de que les llegue la menstruación y no contar con los recursos económicos para adquirir los artículos de higiene básica como lo es una toalla sanitaria”, afirman Johanna Gutiérrez y Karina Tolentino, fundadoras de KJ Amigas.

Las organizadoras del bazar resaltan que en medio de la crisis sanitaria producto de la covid-19, dispensarios médicos públicos de esta zona, tristemente, no cuentan con una inyección de planificación, orientación sobre los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres parecen no figurar en la lista de prioridades del Estado en estos momentos.