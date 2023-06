“Fundación Hospital El Buen Samaritano” lanza su 8vo. Torneo de Golf Benéfico

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-“Fundación Hospital El Buen Samaritano” lanza su 8vo. Torneo de Golf Benéfico a favor del programa de donación de Vitaminas Prenatales al 30% de las mujeres

embarazadas en nuestro país; El evento que reúne a amantes del golf, en su mayoría empresarios, altos ejecutivos y grandes lideres, será celebrado en el Campo de Golf

Diente de Perro del Hotel Casa de Campo, el sábado 12 de agosto del 2023 a partir de la 1:00pm.

Este programa tiene como objetivo principal mantener la buena salud de la mujer en gestación y reducir la mortalidad materna, así como también, prevenir desde su

formación las enfermedades en los bebés producto de la mala nutrición de la madre y la falta de ácido fólico que es vital en los primeros meses del embarazo para el desarrollo

del feto.

Cada año nacen aproximadamente 164,000 infantes que, según nuestra Asociación Dominicana de Espina Bífida, Inc., el 5% nace con espina bífida, de los cuales un 70% de

estos casos posee síndrome de hidrocefalia, el resto presentan la combinación de las enfermedades.

El 28.5% de estas familias pertenece a la clase socioeconómica muy baja y el 17.6% a la clase baja que, sumados hacen casi el 50% de la población en gestación de nuestro país.

Con este evento social El Buen Samaritano pretende hacer un llamado a la conciencia, llegando de esta manera a las 32 provincias, 158 municipios y 380 distritos municipales a través de las 1,658 unidades de atención primaria en todo el país; utilizando sus redes de 150 socios conformada por: Iglesias católicas y evangélicas, Clubes de León, Clubes Rotarios, Instituciones sin fines de lucro y estamentos gubernamentales.

los fondos recaudados serán utilizados en los gastos operacionales, logística y distribución de las vitaminas en toda la geografía nacional.

Cuando: sábado 12 de agosto

Hora: 1:00pm

Lugar: Teeth of the Dog Casa De Campo, La Romana

Costo: 300 USD por jugador

Formato: Best Ball en pareja, shot-gun

Evento de premiación: Lago Grill, Casa De Campo

Contactos: 809-720-4629 – 809-854-0752

Luego del torneo, se realizará la entrega de trofeos, con buena música, comida y baile

en el restaurante Lago Grill de Casa De Campo.

Sobre Fundación Hospital El Buen Samaritano:

El Hospital Buen Samaritano fue fundado el 09 de noviembre del año 1997 por la Iglesia

Bautista Misionera de Haití, con la visión del Reverendo Jean Luc Phanord y el Sr. Rodney

Dexter Hendrickson. El hospital se encuentra en la calle circunvalación #79, Altos de Villa

Verde, La Romana, República Dominicana.

Guiados por Principios Cristianos y centrados en los programas y actividades de apoyo

para los más necesitados, se agrupan en tres grandes iniciativas: la construcción, la

atención sanitaria y la educación.

Formados como una organización no gubernamental sin fines de lucro en agosto del

2003 por orden 758-12, emitido por el presidente (en ese entonces) de la República

Dominicana Ing. Hipólito Mejía Domínguez.

Con más de 25 años brindando asistencia médica y social a todo el País; La organización

está centrada en el apoyo al desarrollo de programas y actividades dirigidas a los más

necesitados, entre los cuales podemos mencionar: Control de Desnutrición y

Alimentación para Niños Desnutridos, Salud de la Mujer, Asistencia social y Salud Integral

para niños, Donación de medicamentos e insumos médicos a hospitales y unidades de

atención primaria, Distribución de sillas de ruedas, Programa de ayuda Alimentaria,

Construcción de Casas y Escuelas; Además, Operativos Médicos o Clínicas ambulatorias

en campos, parajes, bateyes y barrios pobres de la zona Este y jornadas Quirúrgicas

(Salpingoscopia, Cirugía General, Ortopedia, Ginecología, Odontología, Oftalmología,

Neurocirugía, entre otros).

