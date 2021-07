Fundación Francina realiza taller sobre el abordaje de la discapacidad desde un enfoque de derechos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. Con el objetivo de ofrecer claves y herramientas para comunicar sobre discapacidad desde una perspectiva de derecho, la Fundación Francina, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizó el taller “Comunicando sin Dejar a Nadie Atrás”.

En el evento los expositores Addis Burgos y José Beltrán coincidieron en destacar que los medios de prensa y los canales utilizados por las empresas tienen un enorme potencial en el desmonte de falsos paradigmas asociados a la discapacidad y en la eliminación de estereotipos que favorecen la exclusión y la discriminación.

En ese sentido, el consultor en comunicación con enfoque en desarrollo José Beltrán destacó un análisis de la cobertura mediática que dio la prensa dominicana al caso del fraude en la Lotería, en el que presuntamente está involucrado Miguel Mejía, una persona que tiene discapacidad visual.

Dijo que, de 31 informaciones analizadas, en solo tres se utilizó la terminología correcta y que en la mayoría de los casos se sustituyó el nombre de Miguel Mejía por ciego o no vidente.

“El término no vidente se utilizó en todos los titulares, la palabra no vidente se empleó 92 veces, el nombre Miguel Mejía figuró en 47 ocasiones y las informaciones que se refieren a su trabajo 25 veces”, precisó tras señalar que toda persona, tenga o no una discapacidad, probablemente prefiera que le llamen por su nombre, ya que al nombrarle por la etiqueta asociada a su condición física le reduce a esa dimensión.

En tanto, la periodista de investigación Addis Burgos destacó que todos tenemos la oportunidad de ser protagonista de los cambios necesarios para lograr una sociedad con mayor equidad, en la que se respeten los derechos de todas y todos.

“Si nosotros queremos generar cambios no hay manera de que hagamos ninguno que no comience por nosotros mismos. Si hoy queremos construir una sociedad que comunique desde una perspectiva de derechos humanos, tenemos que desaprender para aprender y cada vez que comunicamos preguntarnos qué valor le estamos agregando”, precisó Burgos.

Justamente para promover el principio de igualdad como un criterio transversal en las piezas de comunicación y que el valor de la persona supere las etiquetas, en el evento se presentó la guía “Del Mutante a la Persona: Claves para comunicar sobre discapacidad desde un enfoque de derechos”, de la autoría de José Beltrán.

El manual es un estudio propositivo que invita a reflexionar sobre los criterios de noticiabilidad y plantea algunas interrogantes para identificar estereotipos y falsos paradigmas en las comunicaciones discursivas. De igual manera, expone un análisis crítico sobre el tratamiento de informaciones relativas a personas con discapacidad en el contexto dominicano, a la vez que ofrece recursos para propiciar una comunicación inclusiva.

La actividad se realizó en modalidad semipresencial en el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular “Dr. Eduardo Latorre Rodríguez” (INESDYC) y contó con la participación de periodistas, representantes de entidades académicas y organismos internacionales, así como de directivos y directores de comunicación de instituciones públicas y privadas.

Durante el acto, Francina Hungría, presidenta de la fundación que lleva el mismo nombre, destacó que el taller forma parte del proyecto Oportunidades Laborales para la Autonomía (OLA), que la Fundación Francina ejecuta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

