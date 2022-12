Fundación Casa de Luz recibe donación de ICEAA para niños con discapacidades

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Unos 25 niños con impedimentos físicos y neurológicos, acogidos en la Fundación Casa de Luz Proyecto Ayuda al Niño (PAN), vivieron un momento de inmensa alegría al recibir un agasajo navideño organizado por la Asociación de Agencias de Intercambio Cultural (ICEAA por sus siglas en inglés).

El grupo compuesto por 5 niños y 17 niñas, en la mayoría de los casos huérfanos o abandonados por sus familiares, pasaron la tarde del viernes disfrutando del personaje de Santa Claus, en la casa hogar de Proyecto Ayuda al Niño, donde recibieron el afecto y atenciones de los miembros de ICEAA, quienes además hicieron un aporte de 100 mil pesos a la fundación.

De acuerdo a un comunicado de este lunes, los infantes de la casa hogar padecen diferentes afecciones neurológicas entre ellas parálisis cerebral infantil, hidrocefalia, síndrome de Down, autismo y en general son niños con retraso psicomotor producido por esas padecimientos congénitos.

“La mayoría son transferidos por Línea Vida, por Conani u otros organismos del Estados cuando son abandonados o no aparecen familiares”, explica Témpora Pérez, directora del PAN.

“Casi no tengo palabras para expresarme cuando organizaciones como ICEAA se enteran de que existimos y se motivan a ayudar. Que ICEAA haya venido aquí me provoca gozo y alegría, por ver que en República Dominicana no todo está perdido y hay personas que se acuerdan del necesitado, como lo que nosotros hacemos aquí, que es cuidar a quienes lo necesitan”, declaró Pérez.

Para Ramón Tavarez, presidente de ICEAA, “fue un momento impactante cuando ellos vieron a Santa, ver las caras de esos niños y saber que podemos alegrarlos y ayudarlos es una experiencia muy gratificante”, declaró, al tiempo que hizo un llamado a que más empresarios jóvenes se den cita en éste y otros lugares que realizan este trabajo tan noble.

La Asociación de Agencias de Intercambios Culturales Internacionales (ICEAA) está compuesta por las cinco agencias más prestigiosas del país, Ace International, Alliance, Gloex, ITEX y Shance Intercambio Culturales.

Estas agencias de intercambio cultural fueron las responsables de que cerca de 10 mil estudiantes bilingües dominicanos participaran este año en intercambios culturales de verano en los Estados Unidos, teniendo la oportunidad de practicar y mejorar el dominio del idioma inglés, así como aprender de la cultura estadounidense, y de decenas de países más de donde proceden los 250 mil jóvenes de todo el mundo que cada año participan de estos programas.

Sobre Proyecto Ayuda al Niño (PAN)

Es una organización sin fines lucrativos que abrió sus puertas el 20 de septiembre del año 2006. Están ubicados en el kilómetro 18 de la autopista Las Américas, esquina Av. 30 de junio, en Santo Domingo Este.

Los hombres y mujeres que prestan servicios en el Proyecto Ayuda al Niño los apoyan en sus necesidades espirituales y físicas, al suplir a estos niños amor, alimentación, atención médica oportuna, terapia física y estimulación, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de niños inocentes y que en la mayoría de los casos son olvidados por sus familiares.

Relacionado