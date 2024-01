Fundación Amaury Germán Aristy reconoce al alcalde Manuel Jiménez

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Fundación Amaury Germán Aristy reconoció el sábado al alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, por sus esfuerzos en mantener vivo el legado del grupo de jóvenes que integraron el comando de resistencia Los Palmeros y trabajar para que el municipio tenga una identidad basada en aquellos que lucharon y derramaron su sangre por la democracia en República Dominicana.

La entidad agradeció el empeño de Jiménez al asumir el mantenimiento de la infraestructura que aloja el monumento donde se le rinde honor a Los Palmeros, ubicada en el kilómetro 12 de la avenida Las Américas, señala una nota de prensa.

Jiménez recibió el reconocimiento de la mano de la presidenta de la fundación, Emma Méndez de Bujosa y de José (El Chino) Bujosa Mieses, quienes reconocieron el rol del alcalde para que la lucha de los héroes y heroínas del país no quede en el olvido.

“En este momento vamos a reconocer a una persona a la que nosotros le tenemos un agradecimiento infinito, porque este parque también ha sido parte de su vida”, dijo Emma Méndez al momento de hacer entrega de la placa en un acto donde también se conmemoró el 52 aniversario del Día Nacional de la Resistencia Heroica, fecha donde cayeron abatidos Amaury Germán Aristy, Virgilio Perdomo Pérez, Ulises Cerón Polanco y Bienvenido Leal Prandy (La Chuta), el 12 de enero de 1972.

El ejecutivo municipal recibió la distinción acompañado de los directores de Ingeniería y Obras, Héctor Garibaldi, y Plazas y Parques, Obispo Benítez, quienes se mantienen vigilantes para que el parque monumento a Los Palmeros se mantengan en condiciones adecuadas.

“El 12 de enero ya no seré alcalde y están invitados a vernos aquí como siempre, porque en Santo Domingo Este una de las tareas es revivir las huellas, contar la historia y ponerla frente a los ojos, muy especialmente de los niños y las niñas. Si el plan ha sido contra eso, acaban de fracasar, porque yo no me rindo”, sostuvo Manuel Jiménez.