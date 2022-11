Funcionarios del Pentágono aseguran que ovnis son drones de “vigilancia china” no extraterrestres

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Funcionarios del gobierno estadounidense informaron que los Objetos Voladores no Identificados (Ovnis) no existen en realidad, y que el mito sobre extraterrestres no es más que drones de vigilancia enviados por China.

Asimismo, indicaron que la mayoría de los Ovnis avistados en los últimos años son naves de vigilancia, y que además se deben a desechos aéreos, negando así que en sus registros existan naves extraterrestres.

Estas declaraciones se hacen públicas debido a que ellos entienden que muchos de los vídeos analizados tienen explicaciones mucho más comunes de lo que se cree.

Las autoridades entrevistadas aseguraron que muchos de estos incidentes que parecen desafiar la física, están más bien relacionados con operaciones de espionaje de fuerzas extranjeras, de desorden aéreo, como globos meteorológicos o desechos aéreos, o simplemente ilusiones ópticas, que son “relativamente comunes”.

Por razones de seguridad y para evitar que China sepa en detalle cuáles son los movimientos de Estados Unidos en esta materia, gran parte de la información sobre Ovnis permanece clasificada o no se revela completamente, lo que alimenta las teorías de conspiración o sobre la existencia de extraterrestres.

Los empleados del Pentágono en Estados Unidos dieron las declaraciones anónimas al reconocido medio internacional The New York Times.

