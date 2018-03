Funcionario EEUU pidió opositores no ir elecciones, según ministro venezolano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CARACAS.-El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo hoy tener “pleno conocimiento” de que el encargado de negocios de Estados Unidos en este país, Todd Robinson, presionó a los dirigentes opositores para que no concurran a los próximos comicios presidenciales.

“Estamos en pleno conocimiento de todas las acciones que ha ejecutado el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos para sobornar, para chantajear, para amenazar a aquellos candidatos y factores de oposición que han decidido participar”, dijo Rodríguez en rueda de prensa.

“Si eres demócrata, no le vas a prestar atención a mister Robinson (…), los mirones son de palo”, añadió tras firmar, en representación del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), un acuerdo de garantías electorales que postergó los comicios presidenciales para la segunda quincena de mayo.

Según el también Jefe de Campaña del PSUV, el funcionario estadounidense, destacado en el país desde finales del año pasado, visitó “casa por casa” a los líderes opositores para explicarles que la administración de Donald Trump deseaba que se mantuvieran “fuera de la elección”.

“Es decir, no es un tema de garantías, es un tema de chantaje”, señaló el ministro sobre las elecciones, a las que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha anunciado que no asistirá por considerarlas un “show fraudulento”.

Rodríguez no mostró pruebas de su denuncia.

El gobierno venezolano ha manifestado su rechazo a las últimas actuaciones y declaraciones del encargado de negocios estadounidense, a quien se le acusa de manejar una “agenda desestabilizadora”.

A finales de febrero, Robinson concedió una entrevista a un medio venezolano en la que indicó que las Fuerzas Armadas del país petrolero pueden “jugar un papel positivo para abrir la política” y destrabar la crisis, al tiempo que se mostró contrario a un cambio de gobierno por la vía violenta.

Entonces, la presidenta de la oficialista Asamblea Constituyente -un suprapoder que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional-, Delcy Rodríguez, indicó que serían evaluadas las “gravísimas” palabras de Robinson, quien dijo no temer ser declarado persona no grata.

La relación entre los Gobiernos de Estados Unidos y Venezuela pasa desde hace más de una década por altibajos, y ambos países prescindieron en 2010 de sus respectivos embajadores.

