Funcionariado encarroña democracia

Buitres tinglados en un veleidoso funcionariado y nuestros principales actores políticos han decidido encarroñar nuestra democracia liberal, el funcionariado es el violador y la junta es la abusadora, las principales fuerzas políticas convergen en el diálogo nacional, se sospecha que en calidad de tablajeros de la “res pública”, los tigres que tocan las pailas viejas dialogan paralelamente, mientras los narcisistas leones veleidosos sublevados dejan la silla vacía en un grosero gesto de megalomanía, no quieren nada con esa chusma, negar méritos a los mediadores y excluir a los remanentes del PRD es un acto de muy mal gusto, conversar para casar elecciones en buena lid, debe ser entre todos.

Las boletas y padrones fallidos han sido condenadas a la hoguera parece que estaban embrujadas, partidos democráticos y socialistas de todo el mundo manifiestan su solidaridad con nuestra pena, mientras la oposición panegirista exalta las fortalezas y debilidades de nuestra res pública democrática, a la vez que asume los reclamos de los cacerolazos y convida a sus autores a participar en el diálogo.

La desconfianza crece, pues aun ignoramos los orígenes y destinos del robo de las elecciones, teóricamente somos un estado social y democrático de derecho, debemos conservar la paz social, dispensando respeto a los derechos ciudadanos fundamentales, de hecho, nuestra democracia es inmadura y nuestros dirigentes son aves de rapiña, el partido es el primer poder del estado, el presidente es un monarca sin corona y nos abruma esta realidad.

Sin confianza no hay consenso, las perspectivas jurídicas e institucionales parecen no tener velas en este entierro, el liderazgo emergente debe asimilar los nuevos retos, hay que poner atención al palpitar nacional, este estado de agitación no tiene por qué continuar, nuestros buitres, aves de rapiña, tablajeros de la democracia han sembrado este caos, necesitamos sangre nueva, el cambio es necesario.

Prima el hartazgo, la insatisfacción, la ira, la rabia, ojalá que los nuevos mandamás reflexionen en las causas populares y asuman su rol de garantes de la paz, basta ya de que cada “líder” se convierta en violador en el camino de la patria y cada junta en una abusadora, ahora la publicación de cómputos de la JCE no tiene horas fijas para ser divulgados, como los anuncios de Radio Guarachita, ¿Serán tarados?, se movilizan en Pucmm, Unibe, Unphu, como si fuera en la Uasd, esos “comunistas” deben de estar locos.

El diálogo es una necesidad nacional, las elecciones limpias también, debemos hacer caso omiso a esos disidentes, renegados, revisionistas, veleidosos sublevados, que parece que no quieren que les cuenten los votos, no me imagino a un Rucio trasladando físicamente las actas de las “elecciones” de Dajabón a Santo Domingo, solo falta y no es de extrañar que los “veedores” de las elecciones nos salgan tuertos en un país donde hay cantantes mudos y la codicia entronizada se ha llevado de encuentro a nuestro sueño y oferta de convertirnos en un “New York Chiquito”, encarroñar nuestra democracia es el mejor negocio del funcionariado, son unos buitres tinglados en un veleidoso funcionariado.

Por Edgar Marcano

