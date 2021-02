(VIDEO) Fulcar: El Ministerio está escuchando a todos y tomará “las medidas más responsables” antes de abrir las aulas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Educación (Minerd) está escuchando las distintas opiniones antes de decidir el regreso a las aulas, y tomará “en cada caso las medidas más responsables”, afirmó este viernes su titular, Roberto Fulcar.

El ministro Fulcar reiteró que en las próximas semanas se presentarán los protocolos y el cronograma para el retorno a las clases presenciales.

“Hay varias opiniones y el Ministerio tiene que tener la tolerancia, la comprensión y el espíritu democrático suficiente para escuchar a todos y tomar en cada caso las medidas más responsables”, manifestó a periodistas en la sede de la institución.

El funcionario aseguró que el Minerd “no quiere hacer un debate innecesario con parte de los actores”, pues su único interés es seguir encaminando la educación preuniversitaria, “con la participación de todos, escuchando la opinión de cada uno y tomando las medidas más responsables en cada momento”.

Se le preguntó si es cierto que el Ministerio recibe presiones del sector empresarial, como afirmó ayer la presidenta de la ADP, pero él no respondió.

Xiomara Guante, titular de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), aseveró que los educadores no regresarán a las aulas hasta que no sean vacunados, la espiral del covid no sea replanada y los planteles no estén acondicionados.-