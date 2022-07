Fulcar define como prioridad de su gestión el desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Educación de la República Dominicana, Roberto Fulcar, afirmó este miércoles que una de las prioridades de su gestión es el desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes, lo cual consideró fundamental para el éxito de los mismos en su carrera académica y en la vida. Dijo que así se concibe en el nuevo modelo “Educación Para Vivir Mejor”.

Al exponer en el “Encuentro de Líderes de la Educación”, realizado ayer martes por la Dirección de Acreditación de Centros Educativos y la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas (UDIEP), institución esta última que lo reconoció por sus aportes a la educación, el ministro Roberto Fulcar sostuvo que la principal función del maestro es desarrollar las capacidades intelectuales de los estudiantes para que puedan problematizar su vida, la realidad que los rodea, para que se pregunten, investiguen y construyan saberes y conocimientos significativos.

Al respecto, dijo que, en consecuencia, la vida en la escuela cambia dramáticamente, por lo que los procesos educativos, en lo adelante, se llevarán a cabo bajo un nuevo sistema que mejore la relación entre los estudiantes que necesitan construir herramientas lógicas para poder aprender, y un profesor, que colabore en la búsqueda de la construcción de esas herramientas.

Roberto Fulcar explicó que el viejo modelo educativo, aunque se le dedicara el 100% del presupuesto nacional, no estaba en condiciones de generar calidad, porque colapsó y no funciona más ni en República Dominicana ni en ningún lugar el mundo.

El titular de Educación expresó que el viejo modelo educativo tiene una falla de origen que no permitía desarrollar el pensamiento lógico de los estudiantes, cuestionarse y reflexionar y, en consecuencia, no aprendían a decir conscientemente que sí o que no, a la vez que dijo que en ese escenario, la alfabetización temprana juega un papel fundamental en los alumnos para el planteamiento de problemas y soluciones, porque el déficit que deja el no hacerlo, los impactará en toda su formación preuniversitaria y vida profesional.

“Estoy tocando todas las puertas para construir este nuevo contrato social con una alianza nacional y la complicidad de la sociedad dominicana para lograr la transformación de la educación dominicana, que se logra a partir de parámetros, ámbitos e indicadores medidos con fórmulas matemáticas, y partir del nuevo modelo “Educación Para Vivir Mejor”, que ya está comenzando a tomar vida. Estoy convencido de que podemos lograrlo entre todos, con responsabilidad, dedicación y mucho trabajo”, manifestó el ministro.

Sostuvo que se necesita un nuevo modelo educacional basado en la realidad que vive el mundo, y que la Pandemia del Covid-19 mostró como es. Ahora se requiere creatividad, iniciativa, atreverse a equivocarse sin temor y sin vergüenza, y en esa visión el mundo anda buscando ese modelo, y la República Dominicana está proponiendo el llamado “Educación para vivir Mejor”, un contrato social por una educación de calidad”, expresó Fulcar.

Dijo que producto de la Pandemia, los organismos internacionales esperaban una pérdida de matrícula estudiantil de alrededor de un 30% y que República Dominicana logró retener un 98.6 % de todo el estudiantado a nivel nacional, debido a la estrategia Educación Para Todos, Preservando la Salud.

“Hay que formar estudiantes y ciudadanos para que transformen la realidad y no para que la reproduzcan, porque de lo contrario, en 300 años se continuará viviendo la misma carencia que estamos viviendo en la actualidad, y la escuela debe ser el campo en donde se cultiven los valores de las próximas generaciones para que aprendan a convivir con diferencias respetando a los que piensan distinto a ellos”, expresó.

En el evento, Mercedes Coronado, presidenta de Acreditación de Centros Educativos Privados, (UDIEP), compuesta por 33 entidades a nivel nacional, destacó que la educación es una sola y que el MINERD es el órgano regulador de ella, por lo que todas las instituciones están unidas para continuar fortaleciendo los lazos en este sector.

Serge Ouddane, director de la Facultad de Estudios de la Facultad de Educación de la Universidad del ITSMO de Guatemala, en su participación dijo que el currículo nacional base es universal y que en el aula hay tres actores: el Estado, que da el currículo, el profesor, que establece una relación entre los contenidos y la didáctica, y de donde se deriva la relación con el alumno, que se llama pedagogía.

En la actividad estuvieron presentes por parte del MINERD, Rafael Emilio Bello, vice ministro de Supervisión de Evaluación y Control de la Calidad; Susana Michel, directora de Acreditación de Centros Educativos (DACE); además de Alejandra Casillas, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Adventista; Jorge Peláez, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AINEP) y Leonor Elmúdesi de Bancalari, directora de Acción Empresarial por la Educación ( EDUCA), así como patrocinadores de la actividad entre otros invitados

