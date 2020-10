Fuimos nosotros….. Los de más de cincuenta….!!!

…. Los que vivimos una infancia y una adolescencia feliz y libre de vanos estereotipos y de modelos desajustados…

…Fuimos nosotros los que merendábamos cuanto quisiéramos y a cualquier hora, los que bebíamos refrescos de botella sin control y no pasaba nada, fuimos nosotros los que tomábamos el agua que nos pidiera el cuerpo y no las que nos imponen los nuevos métodos de alimentación, fuimos nosotros los que no mediamos ni contábamos calorías, ni sabíamos nada de proteínas, azúcares y carbohidratos y teníamos una salud de hierro…y sin sobrepeso…..

…Fuimos nosotros los que sin esforzarnos largas horas en gimnasios estábamos en forma, porque nuestro gimnasio era jugar el pateco, saltar la cuerda, jugar volibol, choteo y bailar el aro…

…Fuimos nosotros los que aprendimos a jugar entre amigos sin tecnologías, los que retozábamos las tardes enteras, porque las tareas eran pocas y cortas, fuimos nosotros los que sin luz jugábamos al escondido y hacíamos cuentos de noche, ….

….Fuimos nosotros los que hacíamos veladas y escenificábamos los cuentos que nos leían, sobre todo caperucita roja y blanca nieves… fuimos nosotros los que jugábamos bolas y Yas y desarrollamos destrezas visuales y manuales sin necesidad de terapias…

…Fuimos nosotros los que estudiamos sin problemas a la luz de una lámpara de gas y los que dormíamos profundamente sin aires acondicionados y sin abanicos, los que nos levantamos tarde los fines de semana y no teníamos black out ni cortinas y la luz no nos molestaba…..

…Fuimos nosotros los que maroteamos jobos, limoncillos, mangos en los patios de los vecinos y que nos subíamos a las matas cuando nos buscaban para darnos una pela, Fuimos nosotros los que moldeábamos figuras con el barro del patio, y los que nos bañamos bajo la lluvia sin temor de un resfriado….

….Fuimos nosotros los que comíamos dulces de la calle y tomábamos frio frio al salir de la escuela sin que pasara nada, fuimos nosotros los que nos íbamos a pie o en coche al colegio, los que durante el recreo respetábamos nuestras reglas y con un “ fuera “ o un “mama que me de” comíamos de la merienda ajena o dábamos de la nuestra…

…Fuimos nosotros los que nos poníamos de pie al izar la bandera, los que guardábamos lutos por nuestros fallecidos, los que guardábamos silencio y nos levantábamos cuando pasaba un entierro, los que cedíamos los asientos a las personas mayores y los que los ayudábamos a cruzar la calle, fuimos nosotros los que nos conformábamos con lo que nos daban y nunca hacíamos exigencias, fuimos los que respetábamos a nuestros padres con verdadera devoción…

…Fuimos nosotros los que en los colegios hacíamos concursos de villancicos en diciembre, los que en mayo coronábamos a la virgen, los que nos vestían de ángeles y de pastorcitos, fuimos nosotros los que íbamos a las procesiones con el uniforme de gala del colegio …

….Fuimos nosotros los que coleccionábamos sellos,

postalitas de peloteros y los que los conservábamos de por vida, fuimos nosotros los que escribimos cartas de amor y los que confesábamos nuestro amor en serenatas, Fuimos nosotros los que los domingos dábamos vueltas sin parar alrededor de la glorieta del parque al son de la banda de

música….

..Fuimos nosotros , los que aprendimos a bailar carabine, mangulina, la cinta, y demás bailes folklóricos, los que celebramos la fiestas patronales con el palo ensebado, los que nos disfrazábamos en febrero y nos pasábamos medio año en absoluto secreto preparando nuestra comparsas…

.

Fuimos nosotros los que hacíamos esquinas cuando

estábamos enamorados, fuimos nosotros los que salíamos con chaperonas y los que llegábamos a casa antes de las 10PM…

…Fuimos nosotros a los que nos compraban ropas solo en diciembre, los que heredamos la ropa y los zapatos de los hermanos mayores, los que estudiábamos con libros usados, fuimos nosotros los que los reyes nos dejaban un juego de pistolas, un juego de soldaditos, un juego de cocina o una muñequita, fuimos nosotras las que con retazos hacíamos las ropitas de las muñecas…

…Fuimos nosotros los que majábamos almendras y luego hacíamos un dulce que nos los comíamos en una hoja de limón y fuimos nosotros los que esperábamos con ansias el panadero para untar nata en pan caliente, los que esperábamos el dulce de coco, bola de pina o el jalao…

.

…Fuimos nosotros los que construimos una historia perdurable en el tiempo, los que tenemos un cofre llenos de recuerdos bonitos, los que sentimos el calor de los amigos en un abrazo, los que vivimos cada etapa sin saltar ninguna, lo que vivimos en la época del respeto y la educación, los que no disminuimos nuestro cuerpo y conservamos el pudor y la moral, los que supimos que las cosas se adquieren con esfuerzo y sobre todo fuimos los que vivimos en el plano que nos correspondía porque el primero era indudablemente y sin cuestionamientos de nuestros padres……!

Por Jacoba Hasbún