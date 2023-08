Fuerza inigualable de la alianza opositora le otorga grandes posibilidades, según analista político

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El analista político Aneudy Ramírez consideró que la alianza entre los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Fuerza del Pueblo (FP), tiene grandes posibilidades, porque aparenta tener una fuerza inigualable.

“Con esta alianza toda esa militancia dispersa y disgustada que fue votar a favor del PLD por el Covid-19, ahora están decididos a buscar el voto, ahora están decididos a apoyar a cualquiera de los candidatos”, advirtió.

Durante su intervención en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Ramírez manifestó que la “Alianza Opositora para el rescate de la República Dominicana”, enarbolada este lunes, va a aumentar los números que las encuestas daban a la oposición.

(Ver programa).





“Esa alianza que aquí se ha firmado, siempre y que todo el mundo busca la manera de salir gananciosos en unas elecciones, no puede ser una alianza que todo el mundo vaya a criticar por, simplemente, entender que el PLD es corrupto, tiene que haber algo más para poder detener esa alianza, porque el PLD durante 16 años, con Leonel y con Danilo, fue mayoría política en este país”, narró.

En ese aspecto, el analista político sugirió a los miembros del partido oficialista esforzarse un poco más en un trabajo de descrédito, porque a pesar de que el primer mandatario, Luis Abinader, tiene grandes posibilidades para volver a repetir, los números no son suficientes para que sea en primera vuelta.

“Digo esto, porque no sé si recuerdan que en el año 2020 el presidente Luis Abinader no contaba con los votos suficientes para ganar en primera vuelta y todavía hoy, tres años después de haber asumido la presidencia de la República, los trabajos serios de encuestas, trabajos sin egocentrismo, sin sensacionalismo, todos esos trabajos serios demuestran que todavía el presidente Luis Abinader no se va en primera vuelta”, narró.

