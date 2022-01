Fuerza Estudiantil Renovadora pide docencia presencial en UASD; dice “brecha digital nos arropa”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La organización Fuerza Estudiantil Renovadora (FER), de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), hizo un llamado este jueves al Gobierno central y a las autoridades de Educación Superior a que retomen la docencia presencial o semipresencial, al considerar que “la calidad de la educación superior peligra”.

Yoel Jiménez, presidente de la organización, reconoce que la virtualidad “vino para quedarse” y que significa una ventaja, oportunidad y avance para miles de estudiantes, además de representar “un gran paso de desarrollo para la educación superior en nuestro país”.

Sin embargo, considera que debido a la realidad socio económica, cultural y educativa de este país, “otros tantos miles de estudiantes han sido obligados a quedarse rezagados de esta modalidad educativa por diversas razones”.

En ese sentido, Jiménez considera que “la amplia brecha digital que nos arropa, el acceso a una red de Internet optima es una utopía en gran parte del país” y agregó que acceder a dispositivos adecuados “constituye una gran dificultad para muchos estudiantes”.

“Una amplia mayoría de alumnos no ha logrado conocer el manejo y el funcionamiento de las plataformas virtuales por la que se imparten las clases, a causa de la falta de orientación y asistencia técnica sistemática de parte de la universidad entre otras razones”, aseguró el presidente de FER.

Asimismo, el dirigente estudiantil dijo que esa dificultades no solo la padecen los estudiantes.

“Muchos maestro no dominan la pedagogía a distancia y algunas plataformas virtuales lo que se constituye en una estocada adicionar para los estudiantes, en los aspectos de la calidad de la educación que reciben. Sin mencionar el deterioro ético de ambos”, destacó.

Denunció que “es un secreto público, que en muchas ocasiones los estudiante no han podido siquiera comunicarse con sus maestros, por lo que no han recibido docencia o en su defecto la reciben a través de medios de comunicación no institucionales y en horarios no acordados, provocándoles inconvenientes a los estudiantes y sus familias”.

Jiménez resaltó que “fruto de la tención nacional frente al Covid-19 y sus variantes actuales, así como el silencio de las autoridades se está generando un estado de incertidumbre gigantesco en los estudiantes, al no saber a ciencia cierta que va a ocurrir con el actual semestre 2022-10, lo que está produciendo una amplia deserción estudiantil, frustración, histérica, pánico, estrés, ansiedad, y muchos males más en los estudiantes”.

Pidió a las autoridades de educación superior “a sospesar esta realidad lo antes posible, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los estudiantes ya tienen dos y tres dosis de vacunas contra el Covid-19 y sus variantes y están listo para una cuarta dosis, esto conjugado con un buen protocolo sanitario en las unidades, entendemos que garantizaría un retorno a clases de manera segura”.

“A raíz de la pandemia del Covid-19, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), al igual que otras academias de educación superior ha venido intentado impartir la docencia de manera virtual. Reconocemos importantes avances en este sentido y esfuerzos por parte de las autoridades”, dijo.

Jiménez , quien aseguró que reconoce el avance y esfuerzo en la docencia virtual, especialmente de la UASD, instó a las autoridades a mantener una campaña de formación en el manejo ética tanto de docentes como de estudiantes en el uso de la plataforma tecnológica, así como una línea de asistencia.

