Fuerza del Pueblo saluda posición de Espaillat y otros legisladores ante elecciones en exterior

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El partido Fuerza del Pueblo a través de su coordinador general de campaña, licenciado Gregorio Morrobel, felicitó este jueves al congresista dominicano Adriano Espaillat y a otros 29 legisladores estatales y municipales de diferentes estados de Estados Unidos, por la iniciativa de gestionar y apoyar la realización de las elecciones dominicanas en el exterior el 5 de julio en las que se elegirán el nuevo presidente de la república, senadores y diputados, incluyendo los siete legisladores de ultramar.

Morrobel, dijo que la dirección de campaña celebra los pasos que viene dando Espaillat junto a los demás legisladores dominicanos, quienes en una carta enviada esta semana enviada al Departamento de Estado, pidieron que el Gobierno de Estados Unidos, permita la celebración de elecciones presenciales para garantizar el respeto al derecho al voto de la diáspora dominicana.

“Estamos conscientes de que el único escollo que hay ahora mismo para que los dominicanos ejerzamos el derecho al voto, es la presión que ejerce el Gobierno central y su partido PLD, para que no se lleve a cabo el proceso electoral en el exterior, específicamente en el caso de Nueva York”, añadió el coordinador de campaña de FP.

“Tenemos conocimiento de que dirigentes importantes como el delegado político del PLD ante la JCE, Danilo Díaz, quien planteó hace unos días que los dominicanos en el exterior que quieran votar lo hagan en la República Dominicana, tomando vuelos desde Nueva York, a sabiendas de que los aeropuertos siguen cerrados y solo hay vuelos ferry para los varados”, añadió Morrobel.

“Esa declaración de Danilo Díaz, es un planteamiento implícito de que los dominicanos en el exterior no vamos a poder ejercer el derecho al voto porque las elecciones no se llevarán a cabo, también lo dijo el señor cónsul general Carlos Castillo en un programa de radio, de que no hay condiciones para montar las elecciones, y hoy, el presidente estatal del PLD en Nueva York, Frank Cortorreal, reafirmó su declaración de hace días, en las que también dijo que no hay condiciones para votar en el exterior”, agregó.

Morrobel dijo que los partidos de oposición desconocen que haya algún documento del Departamento de Estado o la ciudad que exprese que los dominicanos en el exterior no puedan ejercer su derecho al voto, “y si alguien lo tiene, que lo muestre”.

Recordó la comunicación del Departamento de Estado a la cancillería cuando las elecciones estaban programadas para el 17 de mayo, diciendo que el Gobierno de Estados Unidos, no iba a permitir las votaciones en medio de la propagación de la pandemia y que no se iban a ceder las escuelas para abrir colegios electorales y se votara de manera presencial, aconsejando que se votara por correo o con otros métodos.

“Este país, Estados Unidos, es sustentador de la democracia y con relación al voto, respalda ese derecho democrático a todos los ciudadanos en edad de ejercer ese derecho. Nosotros en Nueva York, los que nos registramos para votar, somos unos 195 mil, casi 300 mil en Estados Unidos y 600 mil en todo el exterior, tenemos ese derecho e impedir que votemos el 5 de julio, sería hacer de esos comicios unas elecciones que no gozarían del aval, porque serían ilegales en cierto modo”, añadió.

Dijo que los 11 partidos de oposición están observando que el PLD y sus delegados no están participando en ninguna de las reuniones.

Anunció que ya se tienen conseguidos numerosos locales alternativos a las escuelas, como clubes, restaurantes, iglesias, organizaciones comunitarias y otros sectores, en caso de que los planteles no se faciliten para las elecciones.

“Sabemos que el tiempo apremia y en caso de que las autoridades no cedan las escuelas, ya aseguramos esos locales, y la preocupación es que la JCE siga aplicando un cronograma con el cuenta gota, en busca de que se agote el tiempo y no se pueda votar”, añadió Morrobel.

“Este es el momento de que la junta comience a aplicar el cronograma para garantizar el voto en el exterior”, dijo.

El coordinador de FP, aplaudió la declaración de Espaillat, en el programa El Show del Mediodía, en la que dijo que el presidente de la JCE, le garantizó el apoyo a las elecciones en el exterior.

Anuncios

Relacionado