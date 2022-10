Fuerza del Pueblo realiza jornada de afiliación en Monte Plata

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA. – El partido Partido Fuerza del Pueblo (FP), desarrolló este fin de semana una jornada de afiliación en el empadronamiento de nuevos miembros, en los diferentes municipios de la provincia Monte Plata.

La actividad, que tuvo una gran acogida de los munícipes de esa demarcación, en la cual se afiliaron más de 1,000 nuevo simpatizantes de la Fuerza del Pueblo, se llevó a cabo en el marco de la Jornada Nacional de Afiliación de la FP.

El dirigente político Gregori Catano calificó como exitosa esta jornada, al señalar que lo que ocurre en Monte Plata, es una muestra de la gran acogida de la Fuerza del Pueblo en todo el país y el claro interés de la gente de llevar nuevamente al Dr. Leonel Fernández al poder en el 2024.

La jornada de afiliación fue coordinada por la Dirección Provincial de la FP en Monte Plata, presidida por Hernesto Reina, donde participaron miembros y enlaces de la organización política que lidera Leonel Fernández.

Esta jornada de afiliación, que se realizó a nivel nacional, se enmarca dentro de los trabajos de formalización del padrón de la Fuerza del Pueblo, programado para estar listo a principios del 2023, con una membresía superior al millón y medio de miembros.

En esta jornada de afiliación participaron los líderes y dirigentes políticos Gregorio Catano , César Manzueta, el ex diputado Roberto Berroa, el ex alcalde de Yamasá, Julian Cruz Almonte, la ex vice alcaldesa, Santa Trinidad de la Cruz, el ex alcalde de Los Botados, Félix Severino, Biterbo de la Cruz, Pedro Germán, Richard Severino, Yoselin Mejía, Neris Figaris, Fausto Jiménez Kenia Taveras, entre otros dirigentes de esa organización.

