Fuerza del Pueblo en NY denuncia exclusiones y dislocamientos en padrón JCE

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. – El partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció este miércoles, que se han detectado miles de exclusiones y cientos de dislocamientos en el padrón de la Junta Central Electoral (JCE), y el uso del sobre en el que se envía la carta a los votantes identificado como consulado dominicano.

El coordinador general de campaña de FP, Gregorio Morrobel y Pablo García, miembro de la Dirección Central (DC), dijeron en el centro de operaciones en la calle Dickman en el Alto Manhattan, que, al parecer, funcionarios consulares están también llamando a los votantes desde una dirección fantasma, para dislocarlos, informándoles que deben sufragar en colegios electorales que no les corresponden.

Morrobel recordó que tan pronto la JCE abrió la página verifícate, los inscritos comenzaron a verificarse para saber donde les corresponde votar, pero en ese ínterin, se ha detectado que alrededor de 5 mil electores han sido dislocados hasta ahora, aún votando en las elecciones de 2012 y 2016.

Explicó que la cantidad de votantes que no se han ido a la República Dominicana es impresionante, con más de 4.500 afectados por esa vía.

Denunció que en direcciones donde residen hasta cinco personas, han dislocado y excluido a dos y tres.

Dijo que los dislocamientos son menos.

El coordinador sostuvo que las cartas de la JCE a los votantes en sobres identificados como “Consulado Dominicano NY – OPREE JCE”, con la dirección de la sede consular en el 1501 de la avenida Broadway Frnt 4R, New York, New York 10036-5505.

Una fuente del consulado desvinculó a la sede del uso del sobre e instó a comunicarse con el director del voto en el exterior.

García dijo que recibió la llamada de un tal “José” mientras trabajaba en el Centro de Operaciones de FP la tarde de este miércoles.

“Ninguna institución del Gobierno está autorizada a enviar cartas a los votantes y esa es otra irregularidad, pero la parte más preocupante es que hemos recibido informaciones a las que están llamando desde el consulado, pero les dicen que, de la JCE, para dislocarlos”, agregó el coordinador.

En el caso de García, dijo que está empadronado en Brooklyn, se le informó que debe ir a votar en el 1980 de la avenida Lafayette, después de preguntarle por su simpatía partidaria.

“Este caso es una muestra de los miles de dislocamientos que se están produciendo para hacer que los votantes tengan que abstenerse e irse a sus casas sin ejercer el derecho”, dijo Morrobel.

Dijo que a García se le dijo que lo estaban llamando desde una oficina de la JCE en la Tercera Avenida y calle 149 en El Bronx, pero cuando contactaron a la junta, allí les informaron que en esa dirección no había nadie haciendo llamadas a los votantes.

“Queremos dejar claro que hay un propósito deliberado del partido del Gobierno de no solamente excluir, ahora pasaron a la fase de dislocar y desorientar a los electores”, añadió.

“Esta situación es altamente preocupante y no se puede continuar con esa práctica”, dijo.

Refirió que hay informaciones de una reunión de dirigentes del PLD y el candidato Gonzalo Castillo, en la que el aspirante pidió aplicar la formular de excluir a 10 votantes por cada mesa para tumbar diez votos con artimañas y esto, es parte de ese objetivo.

“Calcularon que, tumbando 10 votos en cada mesa, podían conseguir entre 150 mil a 200 mil votos adicionales y también lo están haciendo en la República Dominicana”, explicó Morrobel.

“Los dominicanos tienen que valerse por sí mismos y entrar a la página de la JCE para que verifiquen nuevamente donde les corresponde votar y no llevarse de llamadas que no provengan de una vía que sea creíble, porque de lo contrario van a dislocar a mucha más gente como lo están haciendo”, añadió.

Director de voto en exterior

Por su parte, el director del voto en el exterior, Gilberto Cruz Herasme, aclaró que la JCE no tiene nada que ver con lo denunciado por FP.

En el caso de García, señaló que la JCE no hace llamadas ni pregunta a nadie por la militancia partidaria y en relación al sobre explicó que no tiene el membrete oficial del consulado, sino la dirección del remitente porque la oficina electoral funciona en la sede consular.

“Nosotros enviamos la carta a los votantes con la misma dirección del consulado, porque tenemos la oficina ahí y la misiva es oficial de la JCE, la estamos enviando también a Puerto Rico y el uso de la dirección consular garantiza que, si una persona no la recibe, la puede retornar a nuestras oficinas”, agregó.

“Por eso, el consulado no puede tener ninguna información ni conocimiento porque quien manda la carta es la JCE”, dijo Cruz Herasme.

“Aquí, en la JCE somos cinco hombres trabajando, yo que me llamo Gilberto, Roger, Arturo, Ramón y Manuel, por lo que aquí no hay ningún José y no llamamos a nadie, sino la carta y un mensaje de texto en el que le informamos al votante a cuál link debe entrar para verificarse”, detalló.

En relación a las exclusiones y dislocamientos, informó de que FP en Nueva York entregó 136 casos de supuestos excluidos, pero en ese listado hay menores de edad, fallecidos, militares y los que no han renovado la cédula.

Dijo que los que tienen la cédula vigente están en el padrón.

“Esa información fue debidamente entregada a la FP y después de eso, no tenemos ninguna otra información que se haya documentado para darle respuesta como siempre lo hacemos”, agregó.

Cruz Herasme llamó al delegado de FP en la JCE para que fuera testigo de la entrevista y pidió a los partidos que cualquier denuncia, debe ser tramitada en la junta y no en la prensa, como en este caso.

“Llegamos aquí de madrugada y nos vamos de madrugada y los delegados también están todo el tiempo. No estamos llamando a nadie para preguntarle por militancia o simpatías partidarias, lo que estamos es trabajando en el montaje del proceso”, explicó.

“Habrás que ver quién o quienes están haciendo esas llamadas, porque no somos nosotros y la junta no tiene nada que ver con eso”, concluyó.

