Fuerza del Pueblo en NY denuncia cientos de dominicanos no aparecen en padrón electoral

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció este jueves que cientos de dominicanos y dominicanas que estaban registrados para procesos anteriores, ahora no aparecen en el padrón para las elecciones del 5 de julio.

El coordinador general de ese partido, Gregorio Morrobel, dijo que los dominicanos que aparecen excluidos habían votado en las elecciones de 2012 y 2016, pidiendo a la Junta Central Electoral (JCE), que busque un mecanismo garantista para que la expresión del voto sea única y no vulnerable.

Sostuvo que los casos se detectaron después de esperar que saliera el padrón consultable de la Junta Central Electoral (JCE) y se comenzara la campaña de información y orientación a los residentes en el exterior, para que se verifiquen en el portal de la junta para asegurarse donde les corresponde votar el 5 de julio.

“Anteriormente nos habíamos percatado de una gran cantidad de votantes que no aparecen en el padrón, especialmente los varados que por la pandemia no pudieron viajar a la República Dominicana, conformando una cantidad impresionante de electores que no podrán ejercer su derecho al voto”, agregó Morrobel.

Demandó de la JCE establecer medidas garantistas y fiables para asegurar el derecho constitucional al voto a esos dominicanos que ahora figuran excluidos.

“Tenemos que evitar que ocurra lo que pasó en 2016 que cientos votaron varias veces porque no hubo forma de garantizar que se evitaran votaciones duplicadas y esta vez, la JCE está conminada a buscar medidas para resolver esta situación”, agregó Morrobel.

Explicó que en la revisión del padrón del exterior, se ha detectado una cantidad importantísima de dominicanos que votaron en las elecciones de 2004, 2008 y 2016, pero ahora no aparecen en el padrón, lo que significa que la junta tendrá que buscar un método para garantizar que esos dominicanos sean incluidos en este proceso, porque hay manera de demostrar que votaron en otros procesos, estando en el padrón.

Dijo que si hay casos de cambios de direcciones, son muy mínimos, y que lo más importante es que la cantidad de dominicanos y dominicanas que podrían quedarse sin votar, sería muy significativa.

“Apelamos al buen juicio de la JCE para que pueda buscar la solución con los partidos políticos, garantizando que esos dominicanos puedan tener el derecho al voto”, añadió.

“Esperamos que esto no sea algo que se esté haciendo de manera premeditada ni con exclusiones adrede”, precisó Morrobel.

Exhortó a los votantes que no aparezcan en el padrón pueden comunicarse con el número (1833) 868-2715, para confirmar los excluidos.

