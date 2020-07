Fuerza del Pueblo acusa al PLD y al PRM de querer despojarlo de una diputación en Santo Domingo Oeste

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO OESTE.- Los delegados de la Fuerza del Pueblo (FP), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y Reformista Social Cristiano (PRSC), acusaron este viernes al de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) de querer despojar esa organización del escaño ganado “en buena lid” en la cámara baja en las elecciones de este domingo en el municipio Santo Domingo Oeste.

Los doctores Juan Almánzar, de la FP, Ernesto Bussi, del PQDC, y Tácito Perdomo, del PRSC, dijeron que a través de maniobras fraudulentas las dos organizaciones mayoritarias han depositados documentaciones ante la Junta Municipal de Santo Domingo Oeste, queriendo desconocer los resultados del pasado proceso electoral donde en buena lid la Fuerza del Pueblo obtuvo un escaño en la cámara baja en esa demarcación.

De su lado el presidente de la Junta Municipal de Santo Domingo Oeste, el licenciado Fulvio Sulsona dijo que con el casi 80% de las actas computadas y cotejadas de los 513 colegios electorales la proyección es la siguiente : 4 diputados para el PRM y aliados, 2 diputaciones para el PLD y fuerzas aliadas y un diputado para la Fuerza del Pueblo y aliados.

“Estamos trabajando en esta etapa con el cuadre de actas que nos llegaron muchas actas descuadradas, entonces ese proceso de cuadre, lo estamos haciendo en presencia de los delegados representantes de los candidatos y aquí se lleva un proceso diáfano y transparente”, dijo el funcionario de la Junta Municipal de Santo Domingo Oeste.

Sulsona apuntó que desde el primer boletín y hasta el boletín #10 de la Junta Central Electoral, ha habido una constante y al parecer esa proyección se mantendrá hasta finalizar el cotejo de las actas de cada uno de los colegios electorales, por lo que aseguramos y damos constancia de que estamos trabajando con transparencia y apegado a la verdad, respetando la voluntad de la mayoría expresada en las urnas este domingo.

En tanto que el delegado del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, Ernesto Bussi aclaró que hasta ahora el proceso se había desarrollado con absoluta calma y transparencia, pero que el día de ayer de forma sorpresiva e inexplicable el Partido de la Liberación Dominicana depositó una carta solicitando que los votos de la candidata del PRSC Amerfi Cáceres, sean declarados nulos, a lo que se sumó el Partido Revolucionario Moderno alegando lo mismo.

“Estamos seguros de que los magistrados de esta Junta Municipal de Santo Domingo Oeste no se van a prestar a esta desfachatez, ya que no reposa en los archivos de esta junta ninguna comunicación en donde la candidata Amerfi Cáceres haya renunciado y tampoco el PRSC, partido al que pertenece ha depositado ninguna carta o instancia aceptando su renuncia o sustituyendo a una persona en su lugar” señaló Ernesto Bussi.

De igual modo se pronunció el delegado de la Fuerza del Pueblo, Almánzar quien denunció que el PRM y el PLD quieren retorcer las voluntad popular expresada en las urnas en Santo Domingo Oeste, con el propósito perverso de impedir que la Fuerza del Pueblo alcance el 5% y se convierta en partido mayoritario.

“Los alegatos que hacen estas dos organizaciones no tienen validez, ya que no hay una certificación que le exprese a la Junta Central Electoral que Amerfi Cáceres renunció a su candidatura a diputada por el PRSC, por lo que nosotros no vamos a permitir que se nos arrebate esta diputación fruto de la voluntad popular”, sostuvo Almánzar.

Por último, el delegado del Partido del partido Reformista Social Cristiano ante la Junta Central Electoral, Tácito Perdomo, dijo que desaprensivos y desaprensivas tratan de robarle los votos a esa organización y despojarlos de una candidatura a diputado, que según las proyecciones de conteos de actas, es irreversible a favor de la organización colorada.

Dijo que los miembros de la Junta Municipal conocen bien la Ley electoral y sabrán aplicar con justicia y equidad, por lo que entiende que esta acción irregular no va a pasar, debido a que lo que alegan no tiene documentación que la sustente en los diferentes estamentos de la Junta Central Electoral.

Según los datos preliminares colgado en el portal de la Junta Central Electoral, Santo Domingo Oeste, en la circunscripción #4 se han computado 419 colegios de un total de 513 y hasta el momento la Fuerza del Pueblo tiene un 12.97% de los votos válidos emitidos, sin la suma de los partidos aliados, por lo que es seguro que Miguel Bogaert tenga una curul la Cámara de Diputados.

El equipo de campaña del candidato a diputado Miguel Bogaert pidió se respete la voluntad popular y según las actas de sus delegados, son el diputado más votado de la circunscripción #4 de Santo Domingo Oeste por la Fuerza del Pueblo y aliados.

