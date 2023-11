Fuerza Boschista llama a deponer intereses y ser solidarios con afectados por disturbio tropical

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las fuerzas políticas, organizaciones sociales, todos los sectores de la vida nacional, tienen que unirse en estos momentos y solidarizarse con los afectados por el disturbio tropical que ha dejado luto, tristeza y desolación en gran parte del pueblo dominicano.

Así lo propuso este jueves la Fuerza Boschista del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), liderada por Luis de León, quien llamó a mostrar solidaridad y comprensión ante la catástrofe ocurrida, al margen de las banderías políticas.

«El momento ahora es de unidad, solidaridad, cooperación y hermandad para acudir a las zonas afectadas y demostrar nuestra disposición de amar y socorrer a la familia dominicana, llevando nuestro decidido amor por el pueblo y la sociedad, independientemente de partidarismo y de candidaturas», dijo.

«El gran rostro que debe exhibir la Alianza Opositora «Rescate RD» es el rostro del respeto, la solidaridad y la compasión, ante esta tragedia que estremece de lágrimas, dolor, sudor y desesperación al heroico pueblo dominicano», añadió.

En documento de prensa, De León consideró que no se puede atribuir la culpa del disturbio tropical a nadie en particular, porque se trata de un fenómeno causado por el cambio climático. Sin embargo, aseguró que no se tomaron las medidas pertinentes para evitar que los daños no fueran tan devastadores.

Afirmó que la catástrofe viene a empeorar las precarias condiciones de muchas familias dominicanas, ya que «nuestros barrios están hundidos en la miseria porque este Gobierno ha hecho imposible comer tres veces al día, y esa situación será peor como consecuencia del disturbio tropical».

«Ahora que se acerca la Navidad es necesario que las fuerzas políticas y sociales, en particular la alianza opositora, se manifiesten con acciones solidarias y caritativas, mientras le damos la bienvenida al próximo año, ya que en el 2024 libraremos al pueblo de la terrible situación de hambre, miseria, inseguridad ciudadana e improvisación que lo azota, garantizando con la unidad que alcancemos una definición en primera vuelta, para librarnos de este hastío e insensibilidad del oficialismo», concluyó.