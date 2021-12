Fuerte explosión cerca de una central nuclear de Irán por prueba de misil

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, TEHERA. – Una fuerte explosión se escuchó este sábado cerca de la ciudad de Natanz, que alberga instalaciones nucleares, a consecuencia de una prueba de misiles, según informó la televisión estatal.

Las unidades de defensa aérea “dispararon el misil para probar una fuerza de reacción rápida sobre Natanz”, informó el comandante de la Defensa Aérea de la citada región a la televisión estatal.

La fuente agregó que “dichos ejercicios se realizan en un entorno completamente seguro y en total coordinación con la red de defensa integrada”.

La fuerte explosión tuvo lugar a las 20.15 hora local (16.45 GMT)en la localidad de Badrud de Natanz, a unos 20 kilómetros de la central nuclear Ahmadi Roshan, en la provincia de Isfahán.

Tras escucharse la explosión, el comandante de la Guardia de Defensa de Natanz, Alí Moazení, señaló que el espacio aéreo de Irán está en completa seguridad.

“Los cielos del Irán islámico están en completa seguridad con la vigilancia de las fuerzas de defensa aérea del ejército y los Guardianes de la Revolución y cualquier amenaza de los enemigos irá acompañada de una respuesta firme y decisiva”, subrayó Moazení en declaraciones a la agencia oficial iraní de noticias IRNA.

Según el portavoz del ejercito de Irán, Shahin Taqí Janí, la explosión fue debido a una prueba de sistema de misiles.

Según otra fuente no identificada citada por la agencia IRNA, “la explosión no tuvo nada que ver con las instalaciones nucleares y no causó daños ni víctimas”.

