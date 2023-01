Fuentes dicen Correa está en contacto con otros equipos más allá de los Mets

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- En el último giro de la saga del contrato del puertorriqueño Carlos Correa, el New York Post reportó el jueves que los representantes del estelar campocorto han “retomado contacto con al menos uno o dos equipos interesados, más allá de los Mets”, después de que las dos partes llegaran a un acuerdo por 12 años y US$315 millones el mes pasado que todavía no ha sido firmado. Ese pacto se acordó luego de que se cayera uno de 13 años y US$350 con los Gigantes.

Según Fuentes, ambos acuerdos no se concretaron por la misma razón: la preocupación de los equipos con respecto a una lesión en la parte baja de la pierna derecha en el 2014, cuando Correa estaba en las ligas menores.

Si bien no está claro el nombre y la cantidad de conjuntos con los que habrían renovado contacto Correa y su equipo de trabajo, el New York Post reportó que los Mellizos, para quienes jugó el boricua la temporada pasada, es uno de ellos. Minnesota, según reportes, le habría ofrecido a Correa un contrato de 10 años y alrededor de US$285 millones antes de que acordara con los Gigantes el mencionado contrato que nunca fue completado.

La lesión en la pierna sufrida por Correa en el 2014 no lo ha afectado durante su carrera en las Grandes Ligas, pero los Mets aparentemente preocupados con garantizar toda esa cantidad de dinero en un contrato que expiraría en el 2034, cuando Correa tendría 40 años.

De acuerdo con el reporte del New York Post, los Mets y los representantes de Correa han estado negociando potenciales cambios a la estructura del contrato que reduciría la cantidad de dinero garantizado en el caso de que Correa pierda tiempo de juego debido a una lesión en la pierna durante la duración del contrato.

Ese tipo de arreglos no son extraños para el agente de Correa, Scott Boras, quien ha negociado varios contratos en el pasado que incluían ese tipo de cláusulas. Entre algunos ejemplos están el pacto de cinco años y US$110 millones de J.D. Martínez con los Medias Rojas en el 2018, el de J.D. Drew por cinco años y US$70 millones con Boston en el 2007 y los contratos del puertorriqueño Iván Rodríguez (con los Tigres en el 2004) y el venezolano Magglio Ordóñez (también con Detroit en el 2005).

