VIDEO: Fuego deja en cenizas parte de la casa del boxeador Leonel de los Santos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un fuego dejó en cenizas parte de la casa del atleta de la selección de boxeo Leonel de los Santos, según informó a este medio vía telefónica el propio afectado.

De los Santos notificó que el fuego se produjo la tarde de este viernes luego de un corto circuito, que se propagó en su residencia, ubicada en el sector de Catanga, de Los mina.

El fuego destruyó casi todas las pertenencias De los Santos, entre ellas las medallas ganadas por el púgil criollo. Así como parte de la edificación.

De los Santos lamentó que no pudo estar junto a su esposa y sus hijos en el lamentable hecho, ya que se encuentra en una base de entrenamientos en Colombia, con miras a los Juegos Panamericanos.

“Gracias a Dios mi familia está bien, ya que al momento del fuego mi esposa e hijos estuvieron en una habitación y unos vecinos la sacaron, por esa parte estoy tranquilo”, narró.

Indicó que su esposa e hijos vivirán por el momento con su suegra, mientras se resuelve el tema de su casa.

“Me llamó el presidente de la Federación de Boxeo, Juan Vargas, quien me informó que no me preocupe que me va a ayudar. Me dijo que me esté tranquilo y que me siga preparando para los Juegos Panamericanos”, sostuvo.

Dijo que espera la ayuda también de las autoridades para que le colaboren en este momento tan difícil.

De los Santos participó en los pasados Juegos Olímpicos de Río, en el 2016.

Anuncios

Relacionado