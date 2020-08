Fue identificada dependiente a quien joven le lanzó café caliente

View this post on Instagram

Esta es la joven Raysa Vasquez, víctima del señor Jazhiel Morel cuando le lanzó dos vasos de cafe caliente en la cara. Aún se espera que las autoridades apresen al victimario, quien sólo ha dicho, a través de su abogado, que se estaría entregando a las autoridades la mañana del lunes.