Frustran secuestro y arrestan un teniente y un cabo de PN en Hato Mayor

EL NUEVO DIARIO, HATO MAYOR. – La Policía Nacional informó sobre el arresto de cinco personas entre ellas un teniente y un cabo de la Policía Nacional, que habrían raptado a un hombre en el distrito municipal Las Cañitas, Sabana de la Mar, en la provincia Hato Mayor.

Los detenidos fueron identificados como el teniente de la PN Elvis Esnaider Romero Peña, de 34 años, y el cabo Harold Aracena, de 23 años.

También fueron apresados Darwin Rafael Ortiz Tueni, de 39 años, Luis Felipe Ventura, de 33 años y Wilfredo Pérez Arias, de 38 años.

Los arrestados residen en en sector Maquiteria, Ensanche Las Américas, y Urbanización El Brisal de Santo Domingo Este, de acuerdo a la informaciones ofrecidas por la institución del orden.

Según el reporte policial, los supuestos secuestradores fueron apresados tras una emboscada en el Km 7 de la carretera Hato Mayor-Sabana de la Mar, mientras se desplazaban en dos vehículos, resultando que en el carro Toyota, modelo Corola, color negro, llevaban a bordo a José Luis Maldonado López (a) Yoli, de 37 años, a quien habrían secuestrado de manera violenta en el distrito municipal Las Cañitas.

Además, las autoridades señalaron que el vehículo, donde trasladaban el secuestrado era conducido por el cabo Harold Aracena y les acompañaban el teniente Elvis Esnaider Romero Peña, Darwin Rafael Ortiz Tueni y Luis Felipe Ventura.

La Policía precisó que a los secuestradores se le ocuparon tres pistolas, un fusil marca ruger, modelo AR-556, color negro, calibre 5.56, serie no legible, dos cargadores de fusil, cuatro gorras, dos chalecos con insignias de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), cuatro chelecos antibalas, cuatro sueras de color negro de la DNCD, dos pasamontañas, una cinta pegante transparente, tres celulares, un vaper, un reloj y dos cargadores de celulares, así como dos vehículos un carro Toyota Corola negro y una jeepeta Hyundai Tucson color blanco.

El operativo de acción de rescate estuvo encabezado por el coronel Víctor Hugo Mancebo Pérez, comandante de la 40ta compañía de Hato Mayor, y les acompañaron el sub-comandante Henry Nuñez Marte, el capitán Lelman de la Guarda Astacio encargado del DICRIM, el Capitán de Corbeta Geraldo Corniel Rodríguez Inspector Provincial de la DNCD, así como miembros del DICRIM, DNCD y agentes de la Policía Preventiva.

De acuerdo con el informe policial, los secuestradores tras ser cuestionados verbalmente por las autoridades policiales supuestamente éstos manifestaron que realizaron el rapto a solicitud de un tal Bory, ya que el raptado José Luis Maldonado, supuestamente tiene una deuda de dinero con este, producto de la venta de estupefacientes.

Los involucrados en el secuestro al ser depurados en el Sistema SPCC, solo Luis Felipe Ventura presenta un registro en el año 2022, por Violencia Intrafamiliar – Ley 24-97, el raptado José Luis Maldonado López no arroja datos, las armas ocupadas no arrojan datos, el primer vehículo (Toyota), no presenta denuncia y figura a nombre de Margioria Fernández Cuello y el segundo vehículo (Hyundai), no presenta denuncia y figura a nombre de infinito renta- car, SRL.

En cuanto a los detenidos la oolicía indicó que serán puestos a disposición del Ministerio Público en las próximas horas.

Relacionado