Freund garantiza “no habrá ningún problema” con el agua y campo de golf en Pedernales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo de la Alianzas Público-Privadas (Dgapp), Sigmund Freund, garantizó este viernes que “no habrá ningún problema” con el tema del agua y un campo de golf en Pedernales, provincia en la que se realizará el proyecto de Desarrollo Turístico Cabo Rojo.

Al ser preguntado por la prensa, luego de la entrega de títulos de áreas protegidas de Pedernales, sobre el agua y su uso para los campos de golf que afectaba la flora endémica, Freund sostuvo que hubo un campo que fue movido conforme a un estudio de impacto ambiental y que se permitió que ese campo esté en otra área que ya estaba impactada.

“El agua no va a ser un problema, porque dentro de la solución y de la sanitaria ahí está también el componente de cómo las aguas negras serán, una vez trabajadas, serán las que irrigan los campos de golf, o sea que no se utilizará agua potable, si no las aguas negras, que una vez pasadas por las plantas de tratamientos serán las que se usen para el campo de golf ”, precisó.

Sobre la licencia ambiental que otorgó el Ministerio de Medio Ambiente a la Dgapp para proteger el agua y los recursos naturales en Pedernales, el funcionario dijo que ya se ha identificado los pozos de agua y que determinaron que tienen “más agua de la cuenta”.

En ese sentido recalcó que “Tenemos un 50 % adicional de lo que hemos identificado previamente, o sea que ahí no va a haber problema de agua, claro, el objeto es proteger las fuentes, los pozos para que eso pueda seguir siendo una fuente de agua constantemente y también cumplir con todos los requisitos que Medio Ambiente nos exige como regulador y ese es el compromiso que nosotros hemos hecho”.

Este viernes Freund y el Fideicomiso Pro-Pedernales entregaron al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton, los títulos de propiedad de las áreas protegidas correspondientes al Parque Nacional Jaragua y al Paisaje Protegido de Bahía de las Águilas.

Relacionado