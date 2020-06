Frente Cívico y Social califica de “frustrantes y vacías” propuestas de los candidatos ante la AIRD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente del Frente Cívico y Social, Isaías Ramos, calificó este jueves de deprimentes, lastimosas, frustrantes y vacías las propuestas que los candidatos a la presidencia de la República, presentaron ante la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

Ramos afirmó que todas sus palabras “simplemente son instrumento de un sistema corrupto y saqueador, y por eso solo se ocuparon de continuar ofreciendo poner parches y más parches a un tubo que ya no toma más parches. Todos actuaron con un discurso sin afrontar los problemas estructurales y de fondo que afectan y perjudican a todo un pueblo”.

Resaltó que ninguno presentó ni por asomo un proyecto de nación que conlleve cambios sustanciales a favor de las grandes mayorías, sino “más de lo mismo con diferentes empaques”.

Destacó que los tres candidatos ofrecieron un discurso con palabras huecas, rimbombantes y altisonantes comunes entre los tres candidatos como “alianza público privada” que significa legalización del saqueo al pueblo o corrupción legalizada, “economía circular” para indicar todo para ellos, “crecimiento y desarrollo” garantizado solo para la elite y haciendo propuestas llenas de falsedad, fariseísmo y doblez queriendo reflejar una falsa sabiduría, aprovechándose de sus altos o pobres conocimientos para engañar a los más ingenuos con discursos que aparentan ser para toda las clases sociales, pero su fin es comprometerse con uno y burlarse del otro.

El presidente del Frente Cívico y Social lamentó que estas propuestas solo son posible ante un pueblo que ha sido víctima de un brutal envilecimiento, manipulación e ignorancia producto de la ingeniería social aplicada a las masas por esta élite político-económica de seres sin corazón y sin alma.

“Ellos están muy conscientes de que no pueden mejorar las condiciones sociales, ni el nivel educativo y menos aún garantizar los servicios básicos del pueblo pues le temen a que resueltos estos problemas su utilidad clientelista ya no tenga sentido y sus propagandas y consignas vacías no sean tomadas en cuenta ya que su única fortaleza es la manutención del menesteroso y del que se lucra de la miseria” expresó.

Advirtió que de todos modos debemos prepararnos para una lucha en defensa de nuestros principios y valores, de nuestras fronteras, de nuestra identidad como pueblo y para defender nuestros derechos que serán entregados al lucro de una elite salvaje y por último para que nuestra libertad no sea pisoteada.

