Frenará la violencia, más no así la delincuencia

Desde hace días se está implementando un acto administrativo del Ministerio de Interior y Policía, frente al evidente desborde de los actos delincuenciales (robos en sus diferentes modalidades, heridos de balas, secuestros, homicidios, etc.), donde se limita la venta de bebidas alcohólicas, que busca -a sugerencia de los autoproclamados “expertos” en seguridad, que en realidad son un grupo de teóricos, que le están saliendo muy caros a nuestro país y permitiendo el deterioro de la comunidad de Seguridad Publica-, frenar la escalada delincuencial del país. Risible es escuchar a estos expertos con un discurso rimbombante para congraciarse o congrasarse (recibir grasas, todo los que hemos vividos en barrios sabemos que es una grasita) justificando estas medidas, llegando a decir que en lugares que no se parecen en nada a nuestra realidad se están implementando.

Parecería que los tomadores de decisión al nivel político/estratégico no están consultando sus asesores o lo están engañando con estadísticas y demás datos erráticos, como calcular el índice de criminalidad en basa a la tasa de homicidios únicamente, excluyendo los robos, ciberdelitos, violencia, secuestros etc., pero esto no lo trataremos pues fue materia de otro artículo. Regresemos al punto inicial en primer lugar está comprobado que la restricción de venta de bebidas alcohólicas no disminuye la delincuencia, sino que mitiga la violencia, nadie ha podido asociar el consumo de “romo” con los actos delictivos, mucho menos que los centros de expendios de bebidas sean centro de planificación de robos, asesinato, etc. Al contrario, prohibir incrementa las conductas desafiantes a las normativas como el clandestinaje de las ventas y el movimiento de personas de un lugar a otro.

La criminalidad es un fenómeno complejo, multifactorial. En el cual intervienen factores diversos que incluyen lo psicológico, social, cultural, legal y hasta religioso.

Considerar que un solo elemento es el causante de la criminalidad genera más problemas que soluciones. El consumo de alcohol como muchos otros elementos incide como demuestra la criminología en algunos comportamientos violentos, pero no determina en sí mismo ni explica por sí solo las cifras de criminalidad.

Desde el ámbito de la seguridad publica las autoridades responsables de los diferentes subsistemas, deberían empeñar sus esfuerzos a las labores preventivas y represivas de los fenómenos delictivos, incluso muchos erradicados que han reaparecidos, además la implementación de un operativo de por área de responsabilidad, antes de que inicie el “viernes negro” y la circulación del salario 13, ya que ambas fechas son tentadoras para los asaltantes.

Una vez más concluyo mi participación consciente de que los que tiene que dirigir esas acciones no tomaran en cuenta los comentarios de este parroquiano que esta consciente que la ley seca adoptada seria efectiva para el control de violencia y no así de delincuencia, pues los delincuentes no necesitan consumir alcohol para actuar como lo hacen sino de la abulia y la complicidad de algunas autoridades, la falta de operativos y el consumo de drogas fruto a las debilidades de la persecución del narcomenudeo y que los expertos vinculan la cifra de la criminalidad a la de la violencia social para ocultar las tasas, lo que ha provocado que no se adopten políticas públicas que resuelvan la cuestión .

Por Juan Manuel Morel Pérez*

Relacionado