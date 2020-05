Freddy Ginebra llama a juventud a estudiar y prepararse: “El dinero fácil no es el camino”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Universidad APEC (UNAPEC) informó este martes que el periodista y gestor cultural, Freddy Ginebra disertó la conferencia titulada “Más que una cuarentena, la verdadera oportunidad”, dirigido a los estudiantes y docentes de la referida casa de estudios.

El objetivo de la disertación, indicó la institución en un comunicado, es promover los valores, la unidad familiar y la tolerancia hacia el prójimo, en un webinar inspirado en las Buenas Prácticas Personales y Profesionales.

Ginebra por medio de la plataforma digital, Team Microsfot, compartió sus experiencias humanas y personales en tiempos de la pandemia, como una manera de hacer un llamado de alerta y de atención de que la humanidad, antes, durante y después se debe despojar de estereotipos, de estatus y cosas sin importancia.

Además de enfocarse en ser mejor persona, repensar, ajustarse a la nueva realidad y no planificar nada, por el hecho de que se desconoce cómo finalizará el proceso coronavirus.

El artista compartió sus experiencias humanas y personales adquiridas en casi 50 días de confinamiento exhortando a los participantes virtuales a que programen su día a día, no piensen en negativo, que reconozcan y aprovechen a sus seres querido y obtener la enseñanza más provechosa que les resulte de la COVID-19, iniciativa organizada por la entidad académica dentro del marco de sus actividades académicas virtuales. “Me encantan los abrazos”.

Aprovechar el coronavirus

“Me hice un programita. Yo por la mañana trabajo en muchísimas cosas que las tengo clasificadas, por ejemplo, yo escribo porque estaré presentando un libro y voy por la presentación. Ahora trato de tener tiempo para mí y hacer ejercicios”, explicó el creativo y artista.

Sin importar la longitud de su apartamento reveló que ha trazado una ruta comprendida entre los muebles hasta llegar a su galería. “Me devuelvo, pongo música para hacer más divertido este paseo. Choco con mi hermana y choco con mi esposa porque le he encontrado la alegría a todo esto que tengo”.

Llama a juventud a estudiar

El fundador de Casa de Teatro advirtió que “si no se preparan no tendrán un chance, porque el dinero fácil no es el camino. Yo nunca tuve miedo al trabajo”.

Sobre todo, titularse en algún saber de la humanidad porque afirmó que solo a los preparados les llegarán las oportunidades, “quien no estudia se le nubla el firmamento”.

“Yo trabajé casi de todo. Fui maestro, mensajero, vendedor de pelucas en un verano”.

Ese mismo joven inquieto y, en ese momento, con pocos recursos visualizó en su mente que lograría ampliar su curriculum académico y profesional hasta que ingresó a estudiar en la Universidad de Nueva York, las competencias de humanidades: Ciencias de la Comunicación, Filosofía Inglesa y Relaciones Públicas.

Exhortó a los jóvenes que “lean libros de sus carreras, hagan de todo, aprovechen el tiempo, pero no perderlo y, si un día quisieran perderlo, no sentirse culpables. Es cierto, hay días que amanecemos muy tumbados. Hay muchos cursos gratuitos online como aprender idiomas. Es cuestión de ubicarnos y lo demás en mental”.

