Freddy Bretón

Nació el 15 de octubre de 1947 en Canca La Reina, Moca. Su nombre completo es Freddy Antonio de Jesús Bretón Martínez.

Poeta, ensayista, narrador, prelado de la Iglesia Católica y actualmente Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros, Gran Canciller y Presidente de la Junta de Directores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Inició sus estudios básicos en el Seminario Menor San Pío X más adelante realizó estudios filosóficos y teológicos en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, donde obtiuvo su título de Licenciado en Ciencias Religiosas. Fue ordenado sacerdote a finales de 1977 y posteriormente enviado a Roma donde se licenció en Teología Bíblica, magna cum laude, en la Pontificia Universidad Gregoriana.

Ha sido vicario parroquial y párroco en la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros en varias parroquias; profesor en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino y decano de Filosofía; director espiritual y vicerrector académico; profesor de Lengua Española y Sagrada Escritura en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Además, Miembro del Instituto Dominicano de Genealogía, columnista de diversas revistas, así como coordinador del Taller literario, y del Concurso literario del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Ha dictado trascendentes conferencias sobre diferentes tópicos y su trayectoria ha sido objeto de destacados estudios, como fue el caso reciente de un panel en que analizó a profundidad su obra.

En el haber bibliográfico de Freddy Bretón se encuentran los siguientes títulos con sus correspondientes géneros: Libro de las huellas (Poesía), Bandera del algún viento (Poesía), Voces del polvo (Poesía), La máscara del tiempo (Relatos), El apellido Bretón en la República Dominicana (Investigación genealógica), Entre la voz y el fuego (Antología poética), Pasión vital (Ensayos y artículos), La siesta del lagarto verde (Relatos), Hilachas y retazos (Ensayos y artículos), Mis amigas las palabras (Ensayos y artículos); Los entresijos del viento (novela), Recuerdos del Camino, Boca de Pez (relatos), Poesías Completas y Vivir o el arte de innovar (Ensayos y artículos), entre otras. Sus textos figuran en valiosas antologías, revistas y periódicos especializados.

Freddy Bretón ha sido merecedor de importantes premios y reconocimientos, entre estos debo mencionar haber sido ganador del Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jimenes 2020 por su novela Los entresijos del viento, entre muchos más.

La poeta y Premio Nacional de Literatura 2011, Jeannette Miller, considera que Leer Los entresijos del viento de Freddy Bretón nos abre a ese otro mundo que también está ahí. donde se evidencia la presencia de Dios en la Naturaleza, los animales, las gentes, en la interacción de seres humanos honorables, decentes, humildes, con valores; pero eso no se publicita, no se importantiza, porque no sirve a los objetivos del “nuevo orden”. A veces reía a carcajadas, otras, lloraba o se le humedecieron los ojos, y es que sintió como si le soltaran los nudos del alma. Volvió a tomar conciencia de que lo importante no es la lucha, sino la entrega, y que Él siempre está ahí. en el ruido de una hoja, en el canto de un pájaro, en la sonrisa de un desconocido… y en las palabras impresas en un libro capaces de devolvemos la esperanza.

El multipremiado escritor Fernando Cabrera estima que Freddy Bretón posee cualidades humanas ampliamente conocidas: fuerte apego familiar, arraigados principios éticos y morales, y una inagotable disposición de servicio expresada a través de su apostolado como Vicario de Cristo, Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros y Presidente de la Conferencia Episcopal Dominicana. A su destacado perfil sacerdotal añade una destacada formación intelectual y un dedicado oficio escritural como poeta, narrador y ensayista, con numerosas obras en las que se aprecia un gran respeto por la lengua. Suhoja de vida nos sitúa ante un ferviente cultor de utopías.

El poeta y sacerdote Tulio Cordero nos dice que en la poesía de Freddy Bretón encontramos más elementos alegóricos que simbólicos. Su poesía, siendo esencialmente alegórica, se vale más de las analogías que de los símbolos, si bien hemos de convenir en que “todo símbolo contiene una naturaleza analógica”, como expresaba la escritora mexicana Lilia García Peña, sin embargo, también encontramos en su poesía elementos simbólicos significativos que, en algunos casos, devienen arquetipos; se trata de una poesía plena de metáforas frescas y fascinantes, en donde él nos sorprende con imágenes sobrecogedoras.

Finalmente, Es escritor, director de la Academia Dominicana de la Lengua y Premio Nacional de Literatura 2008, Bruno Rosario Candelier, expone en el prólogo del libro Los entresijos del viento de Freddy Bretón que, “al leer esta emotiva evocación de un pasado redivivo en las palabras del narrador, el lector podrá solazarse con las mansas noches de luna llena entre los trillos rurales, los viejos vocablos del tesoro patrimonial del castellano antiguo, las vetustas costumbres de la cultura tradicional en una historia novelesca contada con el lenguaje popular y culto de una narración fluida, ligera y refrescante, impregnada con el sello de la verosimilitud, el encanto novelesco de la inspiración autobiográfica, el dato criollista de una temática, la entonación empática del lenguaje y el aliento místico de una espiritualidad sagrada.”

Concluyo esta entrega de TRAYECTORIAS LITERARIAS DOMINICANAS con un poema de Freddy Bretón:

Río de paraíso

Al borde de todos mis sueños

corre un pequeño río.

Llega y se estaciona sin tiempo

el suave canto de cristal risueño,

y ya el sonajero de pulidas piedras

cosquillea en el fondo.

No falta el destello del ave furtiva

que baila en la fronda

ni peces plateados

en los que arden soles debajo del agua.

Ah, ríos enormes

cuya historia corre por entre los libros;

monstruos milenarios que laméis ciudades

y hendís continentes…

Este riachuelo de labradas peñas

que irriga mis sueños

y transcurre en mi alma,

no lo cambiaría

ni por vuestras aguas

ni por vuestros cauces

ni por vuestros nombres.

Por Ramón Saba

