Fred VanVleet: “Norman Powell ha salvado nuestra temporada”

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Norman Powell ha despertado a tiempo. Tras un lento inicio de eliminatoria ante Boston Celtics, el escolta sacó a relucir anoche todas sus cualidades baloncestísticas –que no son pocas– para ser determinante para que los canadienses acabasen derrotando a Boston tras dos prórrogas para forzar el séptimo y definitivo partido.

Fueron 23 puntos con un 3 de 6 en triples y un casi inmaculado 8 de 9 en tiros libres, pero más allá de los números está el momento en el que los llevó a la mesa. 10 de sus 23 puntos totales llegaron en la segunda prórroga, incluyendo un dos más uno que ponía cuatro puntos arriba a los suyos y dos tiros libres con los que enfrió el fervor de Boston tras un triple de Jayson Tatum. Sí, estuvo excepcional. Por ello, no extraña que su compañero Fred VanVleet lo señalase como el man of the match.

“Nos salvó. Norman Powell ha salvado nuestra temporada. Ese es ahora su sello. Nunca se sabe cuándo va a suceder, pero siempre explota así en algún momento de los playoffs. Fue clave para nosotros. Obviamente Kyle Lowry se mantuvo a gran nivel toda la noche, pero Norman nos dio el impulso final”, explica antes de recalcar la satisfacción que supone poder disputar el Game 7.

“Creo que todos encararon esta serie esperando que fuese larga. Creo que no estuvimos a la altura de las expectativas en los dos primeros partidos, pero pudimos recuperarnos para colocarnos en posición de tener una oportunidad de pasar a las finales del Este en el séptimo partido. Todo lo que puedes pedir es una oportunidad. Fue un partido largo, quizás más larga de lo que hubiésemos querido, pero hay tiempo para descansar y repetir lo conseguido”, sentencia.

Convencidos de ganar

‘No subestimes el corazón de un campeón’. Esa es una de las frases más leídas y escuchadas en los últimos días para referirse a los Toronto Raptors, y tanto por los hechos como por las palabras de Norman Powell no extraña que así sea. El shooting guard de los canadienses señala que por encima de las adversidades siempre seguirán luchando. “Creo que los partidos que hemos ganado a lo largo de esta eliminatoria demuestran que tenemos que mantener nuestro esfuerzo durante 48 minutos. No puedes parar en ataque ni en defensa. Pase lo que pase, cometas errores o falles en momentos puntuales, tienes que seguir luchando para resolverlo mientras nos ayudamos unos a otros”, sentencia.