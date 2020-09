Fray Máximo Rodríguez advierte que se debe recuperar el dinero robado del Estado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El párroco de la Iglesia Las Mercedes, Fray Máximo Rodríguez, advirtió este jueves que las autoridades no solo deben perseguir la corrupción, sino recuperar el dinero “que se han robado los malhechores”.

Rodríguez se pronunció en estos términos previo a la eucaristía del Día de las Mercedes y agregó que el dinero que se recupere, producto de la corrupción, debe ser reinvertido en obras necesarias para el país. “Se debe perseguir a los corruptos, sin presión, y enfocándonos en no dejar el dinero que se ha robado a su suerte”, añadió.

El sacerdote se refirió, igualmente, a la gestión del presidente Luis Abinader y la calificó como “positiva”, sin embargo, consideró también que debe dársele tiempo al nuevo mandatario para que articule los planes que prometió en campaña.

“Es muy temprano aún para evaluarlo, pero solo en un mes ha demostrado ser un buen mandatario”, expresó Rodríguez.

Afirmó ,también, que en los planes de Gobierno se debe evaluar la posibilidad de obtener una vacuna para el COVID-19, pero tomando en cuenta las consecuencias sanitarias que ésta pudiera acarrear. “Antes de conseguir la vacuna, las autoridades deben evaluar la posibilidad de usarla cuidadosamente”, advirtió.

En ese orden, también trató el tema del toque de queda y dijo que “el problema no es el toque de queda, sino la educación de la gente”. Aseguró que mientras la ciudadanía no esté consciente del daño que puede acarrear el coronavirus, seguirá tomándose las restricciones a la ligera y recomendó al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud Pública, establecer las 9:00 p.m. ,diariamente, como el horario de inicio del toque de queda, no solo los fines de semana.