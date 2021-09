Franquicias tantean a Towns, pero este no quiere salir de los Timberwolves

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Karl-Anthony Towns lleva en el radar de varias franquicias durante un tiempo. No porque el pívot haya dado señales de querer salir, de hecho en sus declaraciones ha hecho más bien lo contrario, sino por la creencia de que la continua incapacidad de Minnesota para crear un equipo competitivo a su alrededor acabará generándole ese deseo. Y según parece, en varias oficinas han pensado que el reciente despido de Gersson Rosas podría haber hecho saltar la chispa.

La decisión fue tan repentina e inesperada que pilló por sorpresa a todo el mundo, incluido el propio Towns, que reaccionó en redes sociales con un mensaje simple pero que se deja leer muy bien: “WTF” (“¿Qué cojones?”). Al pívot aparentemente le sorprendió como al que más la noticia, que no parece propia de una organización que funcione todo lo bien que debería, pero esta sorpresa ni mucho menos ha despertado un deseo de salida o dudas al respecto.

Así lo asegura John Krawczynski, periodista de The Athletic, que señala que no hay ninguna indicación de que quiera salir de los Timberwolves. Afirma además que el pívot siempre ha sido leal a la franquicia y muy directo al hablar las cosas, de modo que, si su deseo no fuese el de seguir, difícilmente habría tan pocos indicios.

Además, este no parece el momento más propicio para buscar salir del equipo, ya que este podría ser un año interesante en Minnesota. Anthony Edwards viene de una temporada de rookie más que ilusionante, y si las lesiones respetan a Towns y D’Angelo Russell podrían ser un equipo con cosas que decir. No es como si tuvieran serias opciones de soñar a lo grande, pero sí sería raro cuando menos que quisiera marcharse sin darle la oportunidad al equipo de mostrar su nivel real.

Y siendo un poco más prosaicos, lo cierto es que a estas alturas Karl debe estar ya curado de espantos. Como el propio Krawczynski afirma, al contrario de lo que ocurriría con otras superestrellas, el pívot seguramente recibiría una comprensión generalizada si hiciese público su deseo de salir por la forma en que han ido las cosas en su franquicia. Tras años de decisiones cuestionables, de continuos cambios en oficinas y banquillos, de dramas como el de Jimmy Butler, y de muy poco éxito deportivo, un despido más no va a ser la gota que colme el vaso. Pero eso sí, el vaso se sigue llenando.

