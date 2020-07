Franmil Reyes pidió perdón a compañeros, luego de ir a fiesta sin mascarilla

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.-El dominicano de los Indians de Cleveland, Franmil Reyes, se disculpó por ponerse a sí mismo y a sus compañeros del equipo en riesgo al no utilizar mascarilla o practicar el distanciamiento social en una fiesta en el pasado fin de semana.

Los Indios mantuvieron a jardinero criollo alejado de los campos de entrenamientos luego de que fuera visto en las redes sociales en una fiesta del cuatro de julio.

Reyes, de 25 años, tuvo que ser sometido a una nueva prueba de coronavirus y autorizado por el personal médico de los Indians antes de volver a las prácticas, indica una nota de la agencia de prensa AP.

“Realmente me disculpo, porque no me estaba protegiendo a mí mismo y a mis compañeros de equipo”, dijo Reyes en una videollamada desde Progressive Field, estadio de los Indios. “Aprendí de eso y no volverá a suceder. Realmente no quiero dejar de practicar. Realmente me disculpo y juro que no volverá a suceder ”.

La de este año será la primera temporada desde el inicio con los Indios, que lo añadieron a sus filas el año pasado en cambio con los Padres de San Diego. En la temporada pasada conectó 37 jonrones entre Indios y Padres.

