Franmil Reyes no jugará con el Escogido, pese a que tramitó permiso

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Franmil Reyes quiso jugar con los Leones del Escogido en la presente temporada 2019-2020, sin embargo, su equipo de MLB, los Indios de Cleveland le negaron el permiso.

“Hice todo lo que pude, pero ellos (los Indios de Cleveland) me negaron el permiso”, comunicó este domingo “La Mole”.

“Mi equipo (Cleveland) me dijo que tiene grandes planes para mí en la temporada muerta, quieren que yo me prepare y que vuelva al jardín derecho, pero son cosas que yo no controlo”, agregó Reyes, nativo de Palenque.

“Traté en verdad lo más que pude para dedicar por lo menos varias semanas a mi equipo (los Leones del Escogido, pero lamentablemente no se pudo”, explicó.

Comentó que es escogidista desde niños, por lo que quiere en algún momento coronarse aquí con los Leones, aun cuando este no será la temporada.

Reyes jugó con el Escogido la temporada pasada 18 partidos, donde compiló 20 hits, un doble, un jonrón y remolcó 5 vueltas.

Reyes, de 24 años, fue canjeado en medio de la temporada de este año en MLB desde los Padres de San Diego a los Indios de Cleveland.

