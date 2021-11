Franmil Reyes jugará un mes con los Leones del Escogido

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El jardinero dominicano Franmil Reyes, slugger de Cleveland, le informó al manager Terry Fracona que va a jugar pelota invernal en su país esta temporada. Reyes se unirá a los Leones del Escogido, donde tendrá la oportunidad de compartir clubhouse con su compatriota Albert Pujols.

“Yo pienso que la oportunidad de jugar con Albert Pujols era demasiado para él como para dejarla pasar”, dijo Francona. “Tendrá la oportunidad de ver cómo se prepara Pujols y ser parte de eso por un tiempo”.

En una nota de prensa difundida por el Escogido, Reyes dijo que recibió permiso de Cleveland para jugar un mes y que espera debutar el 16 de noviembre. Viene de batear .254/.324/.522 con 30 jonrones en las Mayores en el 2021.

Para Reyes, la experiencia en LIDOM será más que compartir con una de las superestrellas más grandes del juego. El cañonero de 26 años está tratando de ponerse en mejor forma física y así ser una opción más consistente y confiable para Cleveland en el outfield. Fue el bateador designado de los Indios 103 veces esta temporada y cubrió el jardín derecho sólo en 13 ocasiones.

“Hablamos bastante de eso y él lo tomó de buena forma”, añadió Francona. “Y me dijo, ‘Yo sé que necesito ser lo suficientemente bueno allá (en el outfield) paro no hacerle daño al equipo’. Su plan es perder algo de peso y conseguir la flexibilidad y movilidad suficiente para poder jugar en el outfield. Le dije que se moviera entre el right y el left sólo para tener más opciones abiertas. Mientras más opciones allá, mejor para todo el mundo”.

