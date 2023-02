Franklin Romero: Estaría de acuerdo con causales, pero mientras Constitución no lo permita ni siquiera hay que debatirlo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, expresó que estaría de acuerdo en que se incluyan tres causales para la interrupción del embarazo en el Código Penal si, en un caso hipotético, se llega a un consenso para modificar la Constitución de la República.

Manifestó que estaría de acuerdo en la interrupción del embarazo principalmente cuando es producto de un incesto o una violación y si la vida de la madre corre peligro, sin embargo, preciso que antes que todo se debe a la Constitución, la cual establece en su artículo 37 que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte.



“En ese caso, si me lo permite la Constitución, yo estaría de acuerdo cuando es una criatura ha sido fruto de un incesto o una violación y la madre decide, que ahí entra ya el artículo 38, el derecho que tiene la persona a la dignidad a ser dueño de su cuerpo, pero mientras no me lo permita la Constitución ni siquiera es para debatirlo”.

Romero fue entrevistado por los comunicadores Mariano Abreu y Moisés Ruz, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

(Ver programa).

Subrayó que los legisladores de la República Dominicana se deben a la Constitución de la República y no legislan para sus interés personales, si no para los del pueblo dominicano.

Política

El dirigente perremeísta sostuvo que el presidente Luis Abinader, quien sería el potencial candidato del oficialismo, está por encima de todo y de ser hoy las elecciones presidenciales ganaría con un 53 o 4 por ciento.

“El presidente Luis Abinader está por encima de todo porque es una realidad, no porque sea una percepción, porque es palpable lo que está haciendo el Gobierno del presidente Luis Abinader y nosotros estamos al pendiente de los números del presidente; aquí no hay un candidato más seguro en todos los renglones”, sostuvo.

Relacionado