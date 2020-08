Franklin Rodríguez presidirá Comisión Permanente de Economía, Planificación y Desarrollo del Senado

View this post on Instagram

Tomando en cuenta que el Reglamento del Senado establece en su artículo 239 que cada Senador presidirá una Comisión, y ser Miembro minimamente de 7 y como máximo 9, les informo que por un Período de 2 años, estaremos Presidiendo la Comisión Permanente de ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. Además, les estaré representado en las siguientes Comisiones: 1- RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL: Vicepresidente. 2- DOMINICANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR. Secretario. 3- DEFENSA Y SEGURIDAD. Miembro. 4- DEPORTES. Vicepresidente. 5- INDUSTRIA, COMERCIO Y ZONAS FRANCAS. Miembro. 6- INTERIOR Y POLICÍA, Y SEGURIDAD CIUDADANA. Miembro. Tanto para la que presidimos como para las demás, colocaremos toda nuestra capacidad, energía, entusiasmo y corazón para hacerlo muy bien y representarles con mucha Decencia, Dignidad y Decoro. @leonelfernandez @luisabinader. SIEMPRE POSITIVO. DAT