Franklin Rodríguez pide al Senado defender trabajo de sus legisladores

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El senador por la provincia de San Cristóbal, Franklin Rodríguez, pidió este jueves ante el hemiciclo el apoyo del Senado en los trabajos que los legisladores realizan por sus respectivas provincias.

“Cuando inauguramos la oficina legislativa en mi provincia, yo les di un informe a mi provincia del trabajo que hemos nosotros realizados ante el senado de la republica y como la dirección de relaciones públicas no me defiende tengo yo que utilizar la palabra aquí para defenderme yo del trabajo que he realizado”, expuso el legislador.

En ese sentido Rodríguez se refirió a un trabajo periodístico realizado por un medio de circulación nacional, donde hacía referencia de los trabajos realizados por cada senador, titulado “Los senadores sacan malas notas en su desempeño” lo cual ha provocado la indignación del senador.

Dijo que en ese trabajo se muestra el desempeño legislativo realizado por cada senador desde el inicio de la legislatura el 16 de agosto del 2020 hasta el 27 de febrero del año 2021.

Según el informe el senador por la provincia constitución había sometido al senado de la republica 8 proyectos de ley y 12 resoluciones donde participa en 14 comisiones de trabajo como miembro y coordinador.

Rodríguez en la reunión ordinaria del día de ayer emplazó al presidente del senado Eduardo Estrella y a la dirección de relaciones públicas del senado, al desmentir el trabajo realizado por ese medio.

“A mi me sorprende porque ese reporte dice que yo he participado en 32 de 32 sesiones, o sea que la sesión antes de la Semana Santa fue registrada de que estuvimos nosotros aquí. Sin embargo, el (ese medio) publica que he sometido 8 proyectos de ley cuando son 16 proyectos de ley” expuso.

Agregó “pero también publica que he sometido 12 resoluciones, cuando son 38 resoluciones. Solamente había sometido 12 resoluciones a principios de septiembre del año pasado”

En ese mismo orden, Rodríguez lamentó que la dirección de relaciones públicas del senado no lo haya salido a defender debido a que todos los trabajos realizados por cada legislador se encuentran registrados en el portal de ese órgano legislativo.

“Incluso, me dice la senadora de Bahoruco que cuando lee eso y observa el reporte que se hace de nuestro trabajo dice, no pero aquí hay algún error. Yo lamento enormemente que la dirección de relaciones públicas no me haya salido a defender y a ningunos de los demás senadores”

El ex ministro de la juventud recordó que “somos un cuerpo, y si vamos solos llegamos más rápido pero si vamos juntos llegaremos más lejos y aquí de lo que se trata es de llegar más lejos”.

El informe también agrega que el senador Rodríguez ha participado en 98 reuniones de comisiones, 78 presenciales y 20 ausencias. En ese sentido el senador llamó a esclarecer ese trabajo.

“Entonces me dice una figura emblemática del pueblo de San Cristóbal cuando lee el periódico, o está mintiendo usted franklin o está mintiendo el listín diario y yo quiero interpretar a través de ese trabajo periodístico que quizás fue un error de ortografía”, refirió.

Añade que “si he faltado en el caso de la comisión de industria y comercio en dos ocasiones, es debido a que coordino la comisión bicameral que conoce el proyecto de ley de mejoras regulatorias y simplificación de trasmite que es a la misma hora que se reúne la comisión de industria y comercio”

Concluyó solicitando al senado ser más solidario con con los trabajos realizados por sus legisladores para darlo a conocer, tanto en las iniciativas de ley, en las resoluciones y en la participación de las comisiones.