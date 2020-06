Franklin Rodríguez: Manejé más de mil quinientos millones y nadie puede señalarme de corrupto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN CRISTÓBAL. – El candidato a senador por la provincia de San Cristóbal, Franklin Rodríguez, manifestó este domingo que durante su gestión como ministro de la Juventud manejó un presupuesto anual de trescientos ochenta millones de pesos equivalente a más de mil 1,500 millones y que nadie puede señalarlo como corrupto.

El ex ministro de la Juventud expresó que San Cristóbal merece un senador que haga un ejercicio senatorial lleno de decencia, dignidad y decoro que carece la senaduría actual de San Cristóbal, durante un recorrido por los municipios de Villa Altagracia, La Cuchilla, Hato Damas, Cambita Garabitos, El Pueblecito, Doña Ana, Yaguate Palenque, Najayo, Nigua,Haina y el municipio cabecera de San Cristóbal en la que participaron toda la juventud de los partidos que conforman la alianza senatorial.

“Como dice una frase que el que se maneja bien en lo poco, se maneja bien en lo mucho. En mi caso es al revés, porque yo fui ministro de la juventud con 30 años, todavía cuando un joven tiene más gusto que una jagua, y tiene toda la energía de brincar y por eso el presidente dice que tengo mi cabeza bien amueblada, porque manejé mil cuatrocientos millones de pesos y nadie puede señalarme como como un político corrupto” expresó.

Rodríguez manifestó que está en la disposición de que en un estadio deportivo como el estadio Quisqueya lo puedan presentar en la pantalla en medio de un juego de béisbol y aseguro que ningún fanático podría hacerle un “bu” en rechazo a su persona.

“Puedo asegurar que en medio de un juego del equipo más importante que tiene República Dominicana en el Estadio Quisqueya, nadie, ningún fanático puede señalarme de corrupto y rechazar mi presencia en el lugar”, expresó.

Agregó que duda que el actual senador quisiera ir a un juego. “es más, yo estaría en disposición de pagarle el boleto para que vaya”.

También puntualizó que la clave principal de todo político que maneja recursos del estado es que cuando concluya su gestión salga a las calles y la gente lo salude y lo felicite por haber manejado los fondos públicos con mucha pulcritud. Sostuvo que como senador tiene el compromiso de hacerlo bien. “como me decía Salazar: Franklin, cuando tu estés en la senaduría, el primer día prende tu micrófono, y solamente di “saludos al pueblo de san Cristóbal desde esta curul del senado” y Salazar me dice, con tan solo tu decir eso ya eres el mejor senador que ha tenido la provincia en 14 años”

Según Rodríguez el senador actual no ha sido capaz de representar a los ciudadanos de la provincia de San Cristóbal, ya que no ha sometido un proyecto de ley ni una resolución en beneficio de los sancristobalenses. “El senador no ha fiscalizado, es todo lo contrario, lo están fiscalizando a él y no nos puede representar porque tiene impedimento de salida del país”.

