Franklin Mirabal sobre familiar implicado en caso David Ortiz:  “quien falló que pague”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista deportivo Franklin Mirabal dijo que hace más de 15 años rompió relaciones con un familiar que figura entre las personas arrestadas en relación con el caso del expelotero David Ortíz, y abogó porque “quien falló que pague”.

Mirabal respondió así a versiones que desde anoche circulan en las redes de que el joven Oliver Mirabal, apresado por estar alegadamente implicado en el caso de David Ortiz, es su sobrino.

“Lo primero que debo decir es que las responsabilidades son individuales. Segundo: Estoy del lado de David, y quién falló que pague”, expresó en sus cuenta de Instagram el conocido narrador deportivo.

Mirabal aclaró que tiene dos hermanos que en épocas pasadas tuvieron problemas con la justicia y que como no apoya lo malo, “hace más de 15 años que corté relaciones con ellos y sus familiares directos”.

“No sé dónde viven, qué hacen, ni quiénes son sus hijos. Cuando vi la foto de Oliver, ni lo conocía porque nunca lo he tratado. Es decir, no lo siento como familia mía, sea él o no, culpable o inocente”, agregó Mirabal.

Enfatizó que nadie es responsable de los hechos de hermanos, sobrinos o primos y que cada persona debe responder por sus hechos.

“Un abrazo para la gente que tiene buen juicio y entiende las cosas”, agregó.

Oliver Mirabal y/o Almánzar, residente en sector de Guajimía, en el municipio Santo Domingo Oeste, fue apresado ayer por las autoridades en Mao, junto a otros cuatro jóvenes, quienes supuestamente son miembros de la banda criminal Los Gilbert.

