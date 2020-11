Franklin Mirabal impone orden de alejamiento a Dianabel Gómez, y ella responde

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cronista deportivo Franklin Mirabal interpuso una orden de alejamiento a su exesposa, la conductora de televisión Dianabel Gómez, en virtud de presuntas amenazas y fuertes discusiones.

Mirabal acudió este lunes a la Fiscalía del Distrito Nacional con el objetivo de someter la referida orden con una solicitud que calificó de “urgente”, debido a que alegadamente los ánimos entre la pareja, que parece no llegar a un acuerdo sobre la versión de su separación, se han caldeado en los últimos meses.

Según reseña el medio Más VIP, el documento legal detalla que Gómez no podrá acercarse a su casa, trabajo, ni referirse a Mirabal en los medios de comunicación, y en caso de que no acate la orden, se solicitará su arresto y será sometida a juicio.

Sin embargo, la santiagorodriguense de 27 años decidió no guardar silencio respecto al hecho, y con una publicación a través de sus redes sociales se cuestionó “¿Qué estaré yo pagando?”.

La conductora de televisión, quien hace algunas semanas afirmó que “tanta exposición” en su relación fue un error en virtud de que siempre mantuvo su vida sentimental a la vista lo que provocaba constantemente comentarios de la opinión pública, escribió que “Cuando me pase algo a mí, ahí la justicia si hace su trabajo, ¡porque quien necesita la orden de alejamiento soy yo! Y no me importa si me arrestan por estar hablando, yo prefiero que me den cárcel a estar con una gente obligada”.

Gómez cedió una entrevista al espacio Alofoke Radio Show donde aclaró los cotilleos que suponían que su separación se debió a que pasó por un proceso médico y que Mirabal no estuvo presente para apoyarla.

“A mi me salió un nódulo en el seno izquierdo y me hicieron estudios que mandaron a Estados Unidos que salieron con pronósticos de cáncer. Fue un proceso de casi dos años”, reveló al tiempo que en que afirmaba en que “parte” recibió el apoyo de su expareja.

También desmintió que estuviera infectada con COVID-19, como posteó Mirabal en su cuenta de Instagram pidiendo una cadena de oración por ella.

En ese sentido, de acuerdo al citado medio, Gómez tampoco brindó apoyo a su exesposo cuando estuvo contagiado de coronavirus y Franklin, de manera insistente, le habría pedido a Dianabel que se reunieran para que le explicara las razones de su partida, pero esta se habría negado lo que produjo una fuerte discusión entre ambos que más tarde concluyó con la mencionada orden.