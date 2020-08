Franklin Mirabal desmiente rumores de divorcio y arremete contra José Peguero

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El comentarista deportivo, Franklin Mirabal, desmintió este jueves los rumores de divorcio que circulan en las redes sociales.

En una publicación en su cuenta de Twitter, Mirabal, escribió “José Peguero escribe mentiras. ¿Por qué lo hace? ¡Analice usted!”refiriéndose al rumor que insinuó el periodista sobre una supuesta separación de su esposa Dianabel Gómez.

El autodenominado “Rey de La Radio”, aprovechó el espacio en Twitter para arremeter contra el periodista José Peguero, luego de que este difundiera la noticia que daba como hecho la separación de Gómez y Mirabal, exclamando en sus tuits “Cuando usted atenta contra una familia con mentiras, usted es un periodista rastrero, viralata y lleno del demonio.

Peguero en su cuenta de Instagram, reaccionó con una publicación solicitándole a Franklin Mirabal que mostrase una captura de pantalla que demostrara la supuesta extorsión por la cual le acusan. “Me gustaría que el amigo mostrase una sola captura de pantalla o una conversión telefónica donde yo le he extorsionado o le he pedido dinero para no divulgar sus secretos o sus informaciones” aseguró el periodista, añadiendo que de no existir pruebas tomaría con acciones legales.

Gómez y Mirabal contrajeron matrimonio el pasado año bajo una producción nombrada “La Boda Deportiva”, un evento que fue transmitido por las plataformas de streaming y que generó gran expectativa entre los seguidores de ambas figuras.