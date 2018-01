Franklin Mirabal denuncia fue víctima de “acoso, maltrato y agresión” por fanáticos

Denuncia pública: Anoche a la salida del estadio Quisqueya fui víctima de acoso, maltrato y agresión… Gracias a la seguridad del Play no ocurrió algo más desagrabable . Asi es la intolerancia. ¡Pero no me intimido, ni voy a cambiar mi forma de narrar!

