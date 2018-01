Franklin Mirabal: Otro aderezo en nuestro deporte rey

El trabajo que ha, viene y está ejecutando el comunicador deportivo Franklin Mirabal en los medios escritos, radiales y televisivos es un accionar que ya va sobrepasando la juventud, porque si no van más de treinta y cinco (35) años, deben faltarles muy pocos días, tiempo que le ha sido suficiente para imponer su estilo y popularizarlo, el cual cada día recibo elogios y reconocimientos.

En el país han existido y existen docenas de narradores muy buenos y muchos inclusive han llegado a la excelencia, son tantos que si me dispongo a poner los nombres y las épocas de nuestros cronistas destacados, voy a tener que llenar varias páginas y no es el objetivo de este artículo.

También han existido y existen narradores, cronistas deportivos, locutores y comunicadores mejor que el señor Mirabal, de eso estoy totalmente convencido, ahora bien, él está entre los más destacados y entre los que han obtenido cualquier tipo y cantidad de reconocimientos de los que se entregan en el país, además de los que les faltan.

Pero lo que ha llamado a la atención en este tema de la narración en los partidos de beisbol local para este año, es como este comunicador se involucra en el juego, haciéndose parte del mismo e identificándose con éste todos los seguidores del equipo que aúpa, lo que despierta pasiones indescriptibles entre la fanaticada azul, adquiriendo más sazón por el quille y la impotencia que genera en los contrarios; que es lo que más nos gusta, ganar y dar cuerda.

Ahí creo que está parte del sazón fundamental de este peculiar narrador, Franklin Mirabal y su gran popularidad, la que últimamente se ha potencializado, hasta a los fanáticos de los equipos contrarios en el fondo les encanta el coro.

Incluso en el país hay muchos narradores y comentaristas que han impuesto su estilo y popularizados dos y tres frases, tales como fueron y son los casos de por ejemplo; Delio Amado López, Felo Ramírez, Lilín Díaz, Billy Berroa, el internacional Félix Acosta Núñez con su eslogan, ahí vienen los tanques, Tomás Troncoso con su puntualizaciones constantes de que el beisbol era un juego de circunstancias, de pulgadas, Temistocles Metz, Bienvenido Rojas y Héctor J. Cruz, el caballero de los escritos y las estadísticas del beisbol de todas las épocas analizadas en sus libros.

Además, Güello Tueni, Danilo Domínguez con su Chelo gozando, Miky Mena, el hombre de las comparaciones estadísticas en sus comentarios. Todos los mencionados en éste y en el párrafo anterior son considerados como los principales de la época en su área y representan la gran mayoría de la vieja guardia.

También les han seguido, Roosevelt Comarazamy, Mendy López, Ernesto krawinkel con la frase, brillan Las Estrellas, Juan José Rodríguez, José Bejarán, Ernesto Encarnación Cena, Osvaldo Rodríguez Suncar, Radhamés González, Alberto Rodríguez, Enrique Rojas y Ernesto Jerez de ESPN en las grandes ligas, éste último con su; No, no, díganle que no a esa pelota, Santana Martínez, cuando dice, recojan que ganaron la águilas, Johnny Trujillo con su muy escuchada consigna, adiós pelotica de mi vida, entre otros.

Pero estas frases de Franklin Mirabal no tienen ejemplo en cuanto a su aceptación por las mayorías de los aficionados, y todas se hacen populares, corren como el viento en las redes sociales, hacen tendencias, las corean los fanáticos de su equipo, los Tigres del Licey.

Señores, se han estado haciendo artículos en los medios exclusivamente sobre lo que este hombre viene logrando con su estilo y frases peculiares, no dude usted que en un corto y mediano plazo se internacionalicen.

Todo esto ha ocasionado debates, polémicas, las inevitables comparaciones, es decir, opiniones favorables y las críticas negativas de que es un parcializado, pero lo que llama a la atención es el interés que este hombre ha despertado en el ambiente beisbolístico nacional, que hasta los jugadores de identifican como nunca antes con sus jocosidades.

Las ideas creativas y los emotivos eslóganes en pro del glorioso equipo Tigre del Licey de este sensacional y espectacular narrador, que nos ha invadido las rede sociales a través del Facebook, el WhatSapp, Twitter, You Tube…, los mismos han coadyuvado conjuntamente con el trabajo de sus otros colegas para hacer más entretenido el pasatiempo deportivo favorito de los dominicanos.

Finalmente, les dejo para que lean estas frases con tan originales expresiones para el beisbol criollo del señor Franklin Mirabal: ¡Qué bonita se ve esa pizarra!, ¡Me están picando las manos!, ¡Señores, lo engañaron como a un niño chiquitico!, ¡Viene una, viene otra!, ¡Quítense del medio que por ahí vienen los Tigres del Licey!, entre otros aportes que hace en su entretenida, informativa y dinámica narración del juego de pelota.

En definitiva, el tipo se la trae, la ha sacado por los 420 pies con las bases llenas, ¡qué bien!, felicidades.

