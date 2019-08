Franklin Franco afirma el único pecado de su hija fue ser esposa de “César el Abusador”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El señor Franklin Franco, padre de Marisol Franco, manifestó que el único pecado de su hija es estar casada con César Peralta (César el Abusador), quien es señalado por las autoridades como el cabecilla de una importante estructura de narcotráfico.

Durante una intervención ayer en el programa “El Gobierno de la Tarde”, Franco indicó que “no sé por qué a mi hija se la han llevado. Yo no vi que en Colombia a la esposa de Pablo Escobar la llevaron presa, tampoco vi en México que a la esposa del Chapo Guzmán la apresaron”.

“Mi hija no tenía que saber o no saber qué hacía o no ese señor (Peralta). El único pecado de ella es haber sido mujer de ese señor”, sostuvo Franco.

Al ser preguntado sobre si tenía o no conocimiento de la estructura que supuestamente encabezaba Peralta, Franco indicó que “nadie le cuenta su vida a nadie”.

Franco llamó al referido espacio para negar que haya sido detenido por narcotráfico, como señalaban algunos medios de comunicación y en las redes sociales.

“He visto últimamente en las redes sociales y en la prensa poniéndome a mí como que yo era el capo de los años 80’s. Yo sí tuve un caso, estuve preso en los Estados Unidos por un caso de violación a la Ley de Migración, no por narcotráfico ni falsificación”, indicó en su intervención.

“Nunca hubo ninguna droga de ninguna índole”, sostuvo.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el próximo lunes 2 de septiembre a las 5 de la tarde el conocimiento de medida de coerción en contra de Marisol Franco.

El Ministerio Público indicó que Marisol Mercedes Franco fue apresada el pasado martes y que fue interrogada respecto a su vinculación con las actividades ilícitas por la que se persigue a su pareja, estableciéndose su vinculación al caso, por lo que dijo se ha procedido a solicitar la imposición de medidas de coerción de prisión preventiva.

Relacionado