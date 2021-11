Franklin Almeyda: “El liderazgo de la oposición son sin duda Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Comisión Organizadora de la Fuerza del Pueblo (FP), Franklin Almeyda Rancier, afirmó este miércoles que “no hay duda de que el liderazgo de la oposición” en la actualidad es Leonel Fernández y la organización que encabeza, mientras el liderazgo del Gobierno lo encabeza el presidente Luis Abinader.

Argumentó que “todos los indicadores, levantamientos y encuestas que se realicen en el país” establecen que el liderazgo de la oposición es Leonel Fernández, lo cual es “indiscutible y lógico porque él es una figura importante”.

Destacó que eso se ha dado porque el expresidente Leonel Fernández no tuvo los tropiezos que tuvo Juan Bosch cuando salió del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), ya que aquellos tiempos era la guerra fría, donde hablar de democracia era hablar de comunismo y ese tiempo pasó.

Detalló que Leonel Fernández centró su esfuerzo en construir un partido y siempre tratar de fortalecer la democracia que hay en el país, y lo ha logrado.

“Ahora mismo el liderazgo del país está situado entre Abinader y Leonel, lo otro se ha quedado atrás”, afirmó.

Durante su participación en el programa La Hora 22, que se transmite por Teleradio América, el dirigente político Franklin Almeyda fue consultado sobre cuál sería el liderazgo en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), consideró que en el país hay mucha gente que pueden tener condiciones para ser presidente, pero el tema es que la población dominicana lo reconozca y lo asuma.

“Si a mí me dicen Danilo e Hipólito, yo te diría que no, y no es porque yo quiera, es lo que están en el ambiente”, sostuvo.

Sin embargo, Almeida expresó que Leonel sí, porque éste hizo una oposición que ha protegido a la población, recomendando medidas, criticando medidas, pero no haciendo una oposición para tumbar un gobierno o crear un estado de ingobernabilidad.

“Yo me fui del PLD, fui fundador, y me fui junto con Leonel, y Danilo se quedó con el partido y yo le puedo decir una cosa, pregúntele a los jueces lo que pasa ahí, a mí no”, dijo Almeyda Rancier.

Con relación a que hay personas del PLD que están cortejando a la Fuerza del Pueblo y a Leonel Fernández, dijo que eso despierta admiración en la base del partido morado, incluyendo el PRM, y eso se debe a que la gente quiere otras cosas, no quiere un dirigente político que esté en conflicto permanente, no quiere oposición para la ingobernabilidad o la represión.

El miembro de la Dirección Política de la FP puntualizó que Leonel es la más clara expresión de un liderazgo ya probado y conocido de alta tolerancia.

Expresó que la gente lo que quiere es que el mercado funcione bien, porque si esto sucede, la democracia también lo hará, y si hay democracia hay competitividad, la gente quiere estabilidad para generar riqueza.

“Eso es lo que se está dando en el país, Abinader no es igual a Hipólito, Leonel no es igual a Danilo, es decir, aquí hay un proceso en la sociedad hermosísimo”, expresó.

Congreso virtual de la Fuerza del Pueblo

Franklin Almeyda dijo que la Fuerza del Pueblo ha sido el único partido que ha organizado un Congreso virtual que inició en agosto pasado y concluyó en marzo, con una integración de 17 mesas temáticas, donde cada mesa tenía un tope de 600 personas y un mínimo de 240, que promediado todos eran un aproximado de 10 mil personas.

“Ese Congreso dio lugar a los estatutos, y estamos coordinando una comisión que va sacando los reglamentos internos derivados de los estatutos de la declaración de principios”.

Destacó que en ese congreso, el presidente Fernández hizo una gran labor de proselitismo para la campaña de afiliación de miembros para la Fuerza del Pueblo.

Anunció que para final de año se presentará la conclusión de esa jornada de captación de personas para presentar el padrón electoral de la Fuerza del Pueblo, como lo estipula la Junta Central Electoral (JCE) y la ley electoral.

Asimismo, explicó que en la actualidad están implementado la “Jornada Bochista” que consiste en salir casa por casa para invitar a las personas para que se afilien a la Fuerza del Pueblo.

Casos de corrupción

En cuanto a los casos de corrupción, el dirigente político de la Fuerza del Pueblo dijo que él conoce a la procuradora general de la República, Miriam Germán, desde hace muchos años y le tiene confianza y asegura que ella jamás permitirá que los procesos judiciales se politicen.

Expresó que en el caso del pasado procurador Jean Alain, éste montó expedientes incompletos y la consecuencia se ha visto, pero en el caso de Germán, ella se cuida mucho para que eso no pase.

Dijo que hubo un tiempo en el cual se politizaba la corrupción y se judicializaba la política, o sea se acusaba a un político y la corrupción la llevaban en consecuencia al campo político para desmoralizar a un político “como ejemplo Brasil, con el caso de Lula da Silva”.

Detalló que lo que está pasando ahora parecería que es lo prudente “aféctele a quien le afecte, y lo jurídicamente correcto, de toda manera, quien va a decir finamente si es correcto no es un juez, son varios los jueces, porque son procesos judiciales que se siguen y terminarán en una revisión completa en la Suprema”.

Almeyda manifestó que adecentar el Estado es una necesidad, ya que el Estado no puede ser utilizado para enriquecer ni para estimular la corrupción, y ésta no puede ser aceptada en el seno de la sociedad.-

